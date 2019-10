Hokej je pro něj všechno a na budoucnost se musí myslet. Nic se nesmí podcenit. Nečekané společné žití s otcem poznává svérázný trenér Luboš Hrouzek, olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL, který nyní vede Slavii. Překvapená je i jeho přítelkyně Denisa. Je tu nový šéf rodiny? A to není vše, mužstvo získalo novou posilu. Sledujte třetí díl druhé řady oblíbeného seriálu Lajna 2.

Co dalšího zaznělo ve 3. dílu seriálu Lajna 2?

Robin Guha se nedohodl na smlouvě v NHL a podepsal na Slavii, z čehož je Hrouzek nadšen. Čas v zámoří sešívané hvězdě trochu pozměnil slovník a hodně mu narostlo sebevědomí. Jenže tenhle útočník na hokej nemyslí stále, rád se taky baví a Luboš Hrouzek se neubrání, což má své následky.

Co dalšího zaznělo ve 3. dílu seriálu Lajna 2?

„Zítra hrajeme s Litoměřicemi. Víte, kde to je? Když se u Lovosic zahne do prdele, tak tam brzo dojedete. Jste ostuda Vršovic a my se z tyhle ligy musíme dostat výš," přišel s motivační řečí kouč a zakázal alkohol před zápasem. Jak tohle dopadlo?

Seriál scénáristy a dramaturga Petra Kolečka sledujte každé úterý na Stream.cz a Televizi Seznam. V první řadě seriálu se olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL rozešel se svým klubem HC Slavia Praha. Rozhodl se odejít z Prahy a začít znovu na místě, kde by ho asi nikdo nečekal... V Havířově! Teď se vrátil do Prahy, bude excelovat?

Podívejte se na hlášky z 3. dílu seriálu Lajna 2

V seriálu se představí známá jména. Mimo Jiřího Langmajera také Stanislav Šárský, Hana Vagnerová, Václav Neužil, Michal Suchánek, Tereza Vilišová, Tomáš Dastlík, Igor Bareš, Patrik Děrgel, Norbert Lichý a Zdeněk Piškula.