Pro hokejovou Slavii se musí udělat všechno. A to doslova. Svérázný trenér Luboš Hrouzek, olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL, se pere v roli trenéra s osudem. Jak vyřeší problém se vzdorující největší hvězdou týmu? A troufne si skoro v padesáti letech vyjet na led v bitvě o mistrovské body? Navíc ve chvíli, kdy jej opouští jeho přítelkyně Denisa, kterou naštve Hrouzkova milostná avantýra. Jak tohle může skončit? Fanoušci jsou u vytržení, stejně jako vy. Sledujte čtvrtý díl druhé řady oblíbeného seriálu Lajna 2.

Čevabčiči | "Taky nejdřív umyju nádobí, než jdu naložit starý." Co dalšího zaznělo ve 4. dílu seriálu Lajna 2?

Hvězda z NHL Robin Guha se sice těšil na angažmá v týmu, který vede jeho starý známý. Trenér Hrouzek se s ním ale nemaže, za špatné bránění to ale od něj schytá celý tým. „Taky nejdříve umeju nádobí, než jdu naložit starý," snaží se neotřele probudit v týmu chuť pro plnění defenzivních povinností.

Není času nazbyt. Slavii brzy čeká další zápas s Kadaní. A na Hrouzkův tým se valí jedna pohroma za druhou. Uražený Guha je mimo, a tak v restauraci útočí alespoň na expřítelkyni kouče, která chce rozchod s Hrouzkem řešit netradiční cestou. „Mám takovou skromnou, hezkou osm plus jedničku na Vinohradech, s vířivkou," nahodí udičku útočník. Odolá Denisa jeho svodům?

Čevabčiči | Zkus to,vole." Co dalšího zaznělo ve 4. dílu seriálu Lajna 2?

Stream.cz

Zdrcený kouč, kterému se rozpadá tým, se nakonec v kritické chvíli rozhodne k nečekanému kroku. „Kadaň jsou krasobruslaři, ale umějí to," varuje hráče. Co se děje v šatně před zápasem a jak dopadne samotné utkání. Slíbit lze jediné, fanoušci budou ve varu a stojí za to se dívat.

Čevabčiči | "Mám takovou hezkou skromnou osm plus jedničku na Vinohradech s výřivkou, s terasou

Stream.cz

Seriál scénáristy a dramaturga Petra Kolečka sledujte každé úterý na Stream.cz a Televizi Seznam. V první řadě seriálu se olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL rozešel se svým klubem HC Slavia Praha. Rozhodl se odejít z Prahy a začít znovu na místě, kde by ho asi nikdo nečekal... V Havířově! Teď se vrátil do Prahy, bude excelovat?

V seriálu se představí známá jména. Mimo Jiřího Langmajera také Stanislav Šárský, Hana Vagnerová, Václav Neužil, Michal Suchánek, Tereza Vilišová, Tomáš Dastlík, Igor Bareš, Patrik Děrgel, Norbert Lichý a Zdeněk Piškula.

Čevabčiči | "Včera bylo hnusný čevabčiči, dneska bude ještě hnusnější jídlo, ale my ho sežereme".

Stream.cz