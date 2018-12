Trenér Varaďa vyřadil tři hráče před juniorským MS

Obránci Martin Hugo Haš a Libor Zábranský a útočník Matěj Blümel se nevešli do nominace kouče Václava Varadi pro juniorské mistrovství světa. V kádru zůstává 25 hokejistů, na konečnou soupisku se jich však vejde jen 23.

Na soupisce pro turnaj je dohromady 20 míst pro obránce a útočníky a tři pozice pro brankáře. Český tým momentálně tvoří tři gólmani, osm beků a čtrrnáct útočníků.

„Uvažujeme o tom, že by to pro začátek bylo šest obránců a 12 útočníků. Nevíme, co se může stát na začátku turnaje, jestli budeme muset doplnit obránce nebo útočníky. Nechci samozřejmě přivolávat nějaká zranění," uvedl asistent Aleš Krátoška pro Hokej.cz.

Čeští hokejisté vstoupí do turnaje 26. prosince proti Švýcarsku. O tři dny později sehrají duel s Ruskem. V neděli 30. prosince pak poměří své síly s největším favoritem Kanadou a základní skupinu uzavřou duelem s Dánskem.

Nominace juniorské hokejové reprezentace na MS v Kanadě Brankáři: Jakub Škarek (Lahti, Finsko), Jiří Patera (Brandon, WHL), Lukáš Dostál (Kometa Brno/Třebíč). Obránci: Jakub Galvas (Olomouc), Filip Král (Spokane, WHL), Radim Šalda (Rimouski, QMJHL), David Kvasnička (Plzeň/Litoměřice), Dalimil Mikyska (Kometa Brno/Třebíč), Matyáš Zelingr (Kladno), Michael Gaspar (Mountfield HK/Litoměřice), Daniel Bukač (Niagara, OHL). Útočníci: Martin Nečas (Charlotte, AHL), Filip Zadina (Grand Rapids, AHL), Martin Kaut (Colorado, AHL), Jan Jeník (Liberec), Karel Plášek (Kometa Brno), Jakub Pour (Plzeň/Litoměřice), Petr Čajka (Erie, OHL), Jan Hladonik (Třinec), Jáchym Kondelík (Univ. Connecticut, NCAA), Jakub Lauko (Rouyn Noranda, QMJHL), Matěj Pekař (Barrie, OHL), Ondřej Machala (Pardubice), Kryštof Hrabík (Tri-City, WHL), Jan Kern (Omaha, USHL).