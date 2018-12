Začíná MS v Kanadě. Získají Češi po Švýcarsku více sebevědomí na velká jména?

Rozdali si dárky, na chvíli zapomněli na hokej, to se teď na několik dnů ale změní, začíná boj o úspěch v reprezentačním dresu. Na jako dlouho, záleží na předvedených výkonech. Český hokejový národní tým do dvaceti let ve středu zahájí mistrovství světa, které se koná v kanadských městěch Vancouver a Victoria. Od 22 hodin SEČ hraje se Švýcarskem.

Na 43. světovém šampionátu dvacítek národní tým postupně změří síly ve skupině A se Švýcarskem, Ruskem, Kanadou a na závěr s Dánskem. Zadina, Nečas a Kaut, jména, na která bude trenér Václav Varaďa spoléhat.

"Úspěch na nich závisí z velké míry, protože jsou výkonnostně jinde. Ale věřím i zbylému týmu. Ti kluci mají potenciál. Udělám všechno pro to, abychom vyhráli. Jsem takový typ, že chci vyhrát za jakéhokoli stavu. Cítím, že i kluci to takhle vnímají," řekl před odletem do Kanady trenér.

Se Švýcary český výběr v této sezoně hrál, a to v červenci v Brně. A pokaždé vyhrál - 6:3 a 3:1. Na minulém mistrovství světa Češi porazili Švýcary 6:3. Předtím ale dvakrát slavil soupeř. Rok 2014 - 2:5 a rok 2016 3:4 po prodloužení.

Sebevědomí je rozhodující, pokud se národnímu týmu vydaří start, bude se mu lépe dýchat, což před Kanadou a Ruskem bude podstatné. "Vstup do turnaje je vždycky strašně důležitý, a to i pro sebevědomí kluků. Určí tón celého turnaje. Nemyslíme si, že nás čeká lehký soupeř, a musíme se připravit od prvního do posledního momentu. Budeme rádi, když zápas zvládneme," řekl pro hokej.cz asistent trenéra Aleš Krátoška.

Poctivý a účelný hokej, který povede k dobrým výsledkům. Taková je představa hlavního trenéra. Ten bude mít jako pravou ruku Martina Nečase, který byl určen kapitánem týmu. Za asistenty byli vybráni Martin Kaut a Jakub Galvas.

Kdo se postaví do branky v zahajovacím duelu na sledovaném turnaji nadějí? Jasno je, hráči v šatně znají jméno gólmana na úvod se Švýcary, ale trenéři ho nechtějí ventilovat dopředu. Jakub Škarek, Lukáš Dostál a Jiří Patera. Jeden z této trojice navlékne dres a masku jako první.

"Ještě bych nechtěl prozrazovat, kdo půjde jako číslo jedna do prvního zápasu, Myslím, že mezi kluky jsou minimální rozdíly," dodal Krátoška.

