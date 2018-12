Důležité dva body, oddechl si český hrdina po vstupu do MS. Štvala ho vyloučení

Hotovo, dva body jsou doma. Čeští hokejisté vstoupili do MS hráčů do dvaceti let výhrou nad Švýcarskem 2:1 v prodloužení. Autor vítězné branky David Kvasnička slaví s asistentem Martinem Kautem.

Radost české dvacítky. Hokejisté Martin Kaut a David Kvasnička slaví poté, co Kvasnička rozhodl duel MS hráčů do dvaceti let proti Švýcarsku na mistrovství světa.

"Měli jsme to velice těžké, soupeř velmi dobře bránil. Výhra je pro nás velice důležitá. Máme teď den volno, odpočineme si a připravíme se na další zápasy," oddechl si po vítězství Kaut.

Český výběr po celé utkání provázela špatná disciplína. Nakonec z toho bylo osm dvouminutových trestů, přičemž na konci druhé třetiny se bránil minutu a půl ve třech proti pěti. "Myslím si, ale že jsme si to zkomplikovali sami. Byli jsme moc často zbytečně vylučovaní. Ve hře pět na pět jsme byli lepší, dostávali jsme je do hry jen po našich chybách. Toho se musíme vyvarovat," měl jasno Kaut.

Radost české hokejové reprezentace do dvaceti let. Vstup do mistrovství světa dopadl nakonec dobře, Češi vyhráli v prodloužení nad Švýcarskem. Na snímku se radují David Kvasnička, Martin Kaut a Jakub Lauko.

DARRYL DYCK

Do vedení se dostalo před polovinou druhého dějství v přesilové hře Švýcarsko, ale Čechům se podařilo brzy srovnat. A byl to právě Kaut, kdo poprvé v zápase rozjásal českou střídačku. "Vystřelil jsem, nijak jsem nemířil. Tlačil jsem to tam očima, pak už jsem jen viděl, jak to tam padá. Brzké vyrovnání nám pomohlo, další minuty jsme určovali tempo hry," podotkl Kaut, který se prosadil po spolupráci s kapitánem Martinem Nečasem.

Hra tři na tři v prodloužení seděla českému týmu a po Kautově přihrávce překonal přes stínícího Jakuba Lauka Lucu Hollensteina Kvasnička. "V této sezoně jsem hrál prodloužení vůbec poprvé a hned bylo vítězné. Jsme rádi za dva body, do dalšího průběhu se nám budou hodit," dodal Kaut.

