Když vyhrajeme, je mi jedno, kolik dostanu gólů, směje se mladý brankář

Čeští brankáři jsou prostě třída. V zámoří to ukázal v dresu české dvacítky i Lukáš Dostál, který v úvodním duelu MS hráčů do dvaceti let dostal od Švýcarů jen jeden gól a Češi pak mohli slavit výhru 2:1 v prodloužení. Čelil přitom 25 střelám soupeře. „Samozřejmě jsem rád, že se mi dařilo. Ale když vyhrajeme, tak je mi jedno, kolik dostanu gólů. Hlavně, že vyhrajeme," smál se gólman po utkání v rozhovoru pro hokej.cz.

Radost české dvacítky. Hokejisté Martin Kaut a David Kvasnička slaví poté, co Kvasnička rozhodl duel MS hráčů do dvaceti let proti Švýcarsku na mistrovství světa.

Loni na světovém šampionátu vychytal na MS hráčů do 18 let Kanadu, teď dostal šanci ukázat se ve dvacítce proti Švýcarsku. Na zápas se moc těšil a nezklamal. „Kluci odehráli parádní zápas, blokovali plno střel a já jsem si to užil. Přece jenom přišlo hodně lidí a bylo to fakt super," zářil po utkání.

Nejvíc práce měl ve třetí třetině, kdy šli Švýcaři za stavu 1:1 několikrát do přečíslení. „Nechci říct, že jsme polevili, ale bohužel se tam Švýcaři dostávali do šancí. S pomocí obrany a všech kluků jsme to naštěstí ustáli," oddechl si Dostál po vítězném vstupu do šampionátu.

Čeští hokejisté do dvaceti let slaví, na mistrovství světa vyhráli v prodloužení nad Švýcarskem. Na snímku vlevo Martin Kaut.

DARRYL DYCK

Dva body pro český tým zařídil v prodloužení trefou David Kvasnička. „Byli jsme tam s Laukym (Laukem) a Kaulym (Kautem)," popisoval rozhodující chvíle duelu Kvasnička. „Kombinovali jsme v útočném pásmu, pak mi to Kauly přenechal a viděl jsem, že gólman nic nevidí, že mu Lauky stíní. Tak jsem to tam jen tak nahodil a zaplať pánbůh to tam spadlo," dodal český obránce.

Za národní tým zaznamenal svou sedmnáctou trefu a dobře věděl, že zatím byla nejspíš jeho nejdůležitější v kariéře. „Dát góla na mistrovství, a ještě takhle rozhodujícího, je krásný pocit. Hlavně, že jsme vyhráli. Jsme rádi, ač je to za dva body. Chtěli jsme za tři, ale je to výhra, což je strašně důležité pro sebevědomí," prohlásil Kvasnička.

