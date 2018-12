Slovenská hokejová dvacítka trápila na MS favorita, Kanada proměnila zápas v exhibici

Hokejisté Slovenska statečně vzdorovali na mistrovství světa hráčů do 20 let favorizovaným Američanům a podlehli jim těsně 1:2. To druhý ze zámořských favoritů si v premiéře s chutí zastřílel. Kanada nasázela do sítě mladých Dánů hned čtrnáct branek. V severském derby prohrálo Finsko se Švédskem 1:2.