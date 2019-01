Důležitá výhra, ale výkon ve čtvrtfinále musí být lepší, ví Nečas

Český útočník Martin Nečas (vpravo) v duelu s Dánskem na MS do 20 let.

Český hokejista Michael Gaspar opouští led na nosítkách po zranění během duelu s Dánskem na MS do 20 let.

Český hokejista Michael Gaspar leží na ledové ploše po kolizi s brankovou konstrukcí během duleu s Dánskem na MS do 20 let.

Čeští hokejisté oslavují gól proti Dánsku na MS do 20 let.

Český gólman Lukáš Dostál během utkání s Dánskem na MS do 20 let.

"Je to hrozně důležitá výhra, už jsme prostě museli. Podle mě to nebyl úplně nejlepší výkon, ale konečně jsme využili i nějaké přesilovky. Na druhou stranu jsme zase měli hrozně moc oslabení, což nás pak hrozně shazuje. Ve třetí třetině měli Dánové spoustu šancí a musíme děkovat Lukáši Dostálovi. Výkon ve čtvrtfinále musí být lepší," řekl Nečas.

Kapitán českého výběru zvýšil ve 12. minutě na 2:0 a konečně oslavil první gól na šampionátu. Zatím se střelecky hledal. "Přijel jsem sem bodovat a člověku se vždycky uleví, když dá gól. Musím ale říct, že zrovna v takovém zápase je mi jedno, jestli ho dám já nebo třináctý útočník. Hlavně že jsme to uhráli," uvedl útočník, který je na třetím šampionátu dvacítek.

Za svými výkony z minulého šampionátu zatím hodně zaostává - v Buffalu nasbíral za sedm utkání 11 bodů tři branky a osm asistencí. "I teď jsem se osobně cítil dobře, aspoň první dva zápasy. Akorát mi to tam prostě nepadalo," uvedl účastník loňského mistrovství světa v Dánsku, který má na kontě i osm utkání v NHL v dresu Caroliny.

V koncovce se trápil jako celý český tým, který to přece jenom zlomil, ale bylo to proti soupeři, který do té doby na turnaji inkasoval 22 branek. "V takových zápasech je vždycky důležitá první třetina. Vedli jsme 2:0, což nás trochu uklidnilo. Pak jsme se ale zase nechávali zbytečně vylučovat a to nás hrozně oslabuje," doplnil Nečas.

České mužstvo je na turnaji tím nejtrestanějším. I proto potřebovalo další Dostálův perfektní výkon. "Je to výborný gólman, ideální na takové turnaje. Já ho znám už z Komety. Má to v hlavě srovnané a je mu jedno, jestli dostane jeden blbý gól. Oklepe se z toho a chytá úplně stejně," uvedl Nečas na adresu brankářské jedničky výběru kouče Václava Varadi.

Dvacítka si tak zajistila postup do čtvrtfinále ze třetího místa skupiny A a čeká ji ve čtvrtek od 2:00 SEČ duel se Spojenými státy americkými, které porazily v souboji o druhé místo skupiny B Finsko 4:1. "Myslím, že tam je to úplně jedno. Jsou to stejně těžcí soupeři a vždycky jde o to, kdo jak hraje v ten daný zápas," uvedl Nečas ještě předtím, než se dozvěděl soka.

Are you ready for some Quarter-Finals action on January 2nd? #WorldJuniors 👇👇👇 pic.twitter.com/ckIO3woJh5 — IIHF (@IIHFHockey) 1. ledna 2019

Teď se jeho tým musí přestěhovat do druhého dějiště turnaje Victorie. "Určitě je vždycky pohodlnější zůstávat v hale, kde hrajete skupinu, ale prostě od nás nebyla úplně ideálně odehraná. Proto se musíme stěhovat. Máme dost času se tomu přizpůsobit a myslím, že to nebude žádný problém," dodal Nečas.