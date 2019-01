Skandál ve slovenském týmu! Nevěřil jsem, co je Bokroš za kreaturu, stěžuje si hokejista

Pořádná pachuť vyplouvá napovrch kolem slovenské hokejové reprezentace hráčů do 20 let. Útočník Martin Pospíšil se na své facebookové stránce vyjádřil hodně nelichotivě o fungování týmu, zejména k práci trenéra Ernesta Bokroše a manažera Romana Ulehly.

„Chtěl bych se vyjádřit přes svou oficiální stránku na Facebooku a ne skrz placené články, jako to pan trenér Bokroš dělal před i během mistrovství světa," začíná 19letý centr zostra.

„Nevěřil jsem starším bratrům Kristiánovi a Michalovi, když mi vyprávěli, co je Bokroš za kreaturu, respektive co se dělo Kristiánovi na MS před pár lety a jak ho ponižoval a hned po prvním vydařeném zápase nadával do koko... před ostatními," prozrazuje rodák ze Zvolena.

„Píšu to kvůli tomu, aby si na svazu trochu uvědomili a aby s tím začali něco dělat a nedopustili, aby se to opakovalo další rok. Je hrozné, když je vám 19 a musíte řešit takové věci. Místo toho, aby se vám dostalo podpory a mohli jste se soustředit na výkon v zápase, tak dostanete školu života," vytýká hokejové organizaci.

https://www.facebook.com/mpospisilofficial/posts/385467768691072 Celé prohlášení Martina Pospíšila na jeho osobní stránce na Facebooku.

Hráč také popisuje, že když za týmem přiletěl, čekal hodinu a půl, než mu spoluhráči dali vědět, že si má vzít taxi a nečekat na vyzvednutí někým ze členů výpravy. Trenéru Bokrošovi pak mimo jiné vyčítá, že po složité cestě nebral v potaz, že Pospíšil nemohl začít přípravu v optimální formě. Talent draftovaný Calgary se také pohoršuje nad zacházením s mentálním koučem, který měl být po prvním zápase odvolán z turnaje.

„Všude se čekalo, hráči měli nervy, organizace a práce manažera byly katastrofální, což se pak odráželo i na ledě," dodává k fungování slovenské výpravy, pro kterou skončil turnaj čtvrtfinálovou prohrou 3:8 s Ruskem.

Oh my Martin Pospisil😱 pic.twitter.com/aKmPS1z4D6 — SiouxCity Musketeers (@Musketeerhockey) 31. října 2018 Povedená akce Martina Pospíšila v USHL.

„Takový amaterismus jsem nezažil. Každý z nás chce, aby se slovenský hokej posouval. Slovensko miluji, je pro mě čest reprezentovat svou zemi, ale po takových zkušenostech už se ani nedivím, že někteří nemají zájem reprezentovat Slovensko," stěžuje si opora celku Sioux City Musketeers z americké USHL.

Spoluhráč se ke kritice přidal

Ke kritice se přidal také Miloš Fafrák, Pospíšilův spoluhráč z reprezentační dvacítky. Vysoký útočník přidal své svědectví z projektu slovenské dvacítky, která hraje v nejvyšší domácí soutěži. „Tak špatného trenéra, jako pana Bokroše, jsem ještě neměl," uvádí Fafrák. A stěžuji si na špatnou organizaci týmu i v průběhu roku. „Z výstroje, kterou jsem si objednal, jsem dostal jen hokejky. Zbytek mi byl odebrán, uložen do skladu a od té doby jsem ho už neviděl," píše taktéž na svém Facebooku.

„Když byl někdo zraněný, pan manažer Ulehla se ani neobtěžoval ho zavézt do nemocnice, neboť měl moc práce, takže jsme si sami museli zaplatit taxík a všechno vyřídit. Neprali nám prádlo, co nosíme na led celý měsíc, co jsme si museli brát domů a prát sami. To jsem ještě nezažil," přiznává slovenský reprezentant.