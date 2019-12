MS hokej U20

„Vyřadíme tolik hráčů, kolik bude potřeba. Určitě si necháme v záloze dva útočníky, dva obránce a jednoho brankáře," naznačil Varaďa. „U některých hráčů mám jasno, u jiných ne. Rozhodnout to ale musíme. Někdo dostane stopku a nepůjde dál, jiný půjde dál a bude hrát v prvním utkání a další budou čekat. Je to o aktuální formě a podle ní se budeme rozhodovat," uvedl Varaďa.

Hráčům v generálce vytýkal množství chyb. „Byli jich na můj vkus přespříliš. Proti týmům, které nás čekají, by to možná skončilo brankami," poukázal na silnou ostravskou skupinu s Kanadou, USA, Ruskem a Německem. „Když jedete autem, tak také nemůžete dělat chyby, protože do vás někdo, nebo vy do někoho narazíte. To si hráči musí uvědomit. Měli prostor ukázat se v tréninku a podle toho se budeme rozhodovat při finální nominaci," sděloval.

Čeští mladíci v generálce proti Slovensku, které bude hrát A skupinu v Třinci, vedli gólem Jana Myšáka, soupeř ale skóre na začátku druhé třetiny otočil, když předpokládaná česká brankářská jednička Lukáš Dostál propustil střelu z poloviny hřiště. „Malinko nás ten laciný gól nalomil, ale bylo fajn, že to tým nezabalil. Lukáš taky vnímal, že by takový gól dostat neměl a popral se s tím taky dobře. V dalších momentech utkání nás výrazně podržel," připomněl Varaďa.

Srovnání zařídil Adam Raška, rozhodující trefu si připsal Jakub Lauko a výhru do prázdné branky zpečetil Jaromír Pytlík. „Všichni hokej děláme proto, abychom vyhrávali. A přestože jsme vyhráli malinko se štěstím, viděl jsem oproti utkání se Švédskem (1:5) zlepšení v tom, že jsme byli silnější na kotouči a vytvořili jsme si více šancí. Hráči jsou určitě rádi, že poznali pocit vítězství. Tým to po těžkém direktu od Švédů potřeboval. Bohužel nám opět moc nešly přesilové hry, na tom musíme ještě popracovat," naznačil Varaďa, kde budou muset čeští mladíci přidat.

Času k pilování formy už moc nemají. Po dnešním tréninku v Ostravě dostanou den volna a sejdou se 25. prosince, den před zahajovacím zápasem ostravské skupiny B proti Rusku (15 hodin). „Všechno tímto zápasem začne a moc bych si přál, aby naše forma gradovala a hráli jsme dobrý hokej," řekl reprezentační kouč.