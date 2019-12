MS hokej U20

„Rozhodování o zúžení sestavy bylo zvláště u některých hráčů velmi složité. S kolegy trenéry jsme ještě večer po zápase se Slovenskem dlouho vše probírali. Všem hráčům, kteří opustili tým, jsme popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v kariéře a současně poděkovali za jejich práci a snahu v průběhu celého přípravného kempu," řekl Varaďa.

Česká reprezentace do 20 let v úterý zápasem se Slovenskem v Třinci ukončila přípravný kemp ve Frýdku-Místku. V pondělí se tým přesouvá do Ostravy, kde absolvuje v Ostravar Aréně jeden trénink. Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020 odstartují čeští hokejisté v Ostravě ve čtvrtek 26. prosince zápasem proti Rusku (15 hodin).

„Na Štědrý den budou mít hráči volno, aby si mohli Vánoce užít s rodinami. Sejdeme se se znovu 25. prosince," objasnil reprezentační trenér nejbližší program českých juniorů.

V týmu je jedenáct hráčů z českých soutěžích, tři z evropských a zbytek působí v zámoří.

Juniorské MS začne 26. prosince, český tým utká ve skupině B s Ruskem, Německem, USA a Kanadou.

Nominace ČR: Brankáři: Nick Malík (Třinec), Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.), Lukáš Pařík (Spokane/WHL), obránci: Jan Mlčák, Tomáš Dajčar (oba Litoměřice), Karel Klikorka (Mladá Boleslav), Ivan Lytvynov (České Budějovice), Martin Haš (Tappara Tampere/Fin.), Radek Kučeřík (Saskatoon/WHL), Libor Zábranský (Moose Jaw/WHL), Šimon Kubíček (Seattle/WHL), útočníci: Otakar Šik, Vojtěch Střondala (oba Litoměřice), Jan Šír (Liberec), Karel Plášek (Brno), Jan Myšák (Litvínov), Matěj Blümel (Pardubice), Petr Čajka (Ženeva/Švýc.), Jakub Lauko (Providence/AHL), Michal Teplý (Winnipeg/WHL), Jan Jeník (Hamilton/OHL), Jaromír Pytlík (Sault Ste. Marie/OHL), Matěj Pekař (Barrie/OHL), Adam Raška (Rimouski/QMJHL), Ondřej Pavel (Fargo/USHL).