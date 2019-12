Čekání je u konce, jde se do boje. Česká hokejová reprezentace do 20 let ve čtvrtek odpoledne nastoupí k úvodnímu duelu domácího mistrovství světa. Svěřenci trenéra Václava Varadi se v Ostravě utkají s Ruskem. Sborná bude v České republice obhajovat bronzové medaile z předešlého šampionátu, Češi získali cenný kov naposledy v roce 2005, kdy skončili třetí. Po druhé třetině je stav zatím 4:3, zápas přímým přenosem vysílá ČT Sport, duel můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.