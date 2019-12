MS hokej U20

Česká hokejová reprezentace zřejmě přišla hned v prvním zápase na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě o jednoho z lídrů Jakuba Lauka. Běžela teprve 52. sekunda souboje domácích s Ruskem, když po střetu s protihráčem zůstal ležet na ledě.

Pořádně otřesený pak zamířil v doprovodu lékaře do kabiny, navíc si stěžoval na bolest v oblasti kolena a do utkání už nezasáhl. Závěr sledoval v civilu o berlích a měl hodně smutný pohled. „Muselo mu být hrozně, ale odmakali jsme to i za něj," uvědomoval si autor vítězné branky Jan Jeník.

Útočník z bostonské farmy v Providence byl na ledě pouhých šest vteřin, když se hned při svém prvním střídaní zranil. Rozhodčí přitom celou záležitost neposoudili jako faul, byť český hráč ztratil stabilitu poté, co ho jemně podkopl Sokolov. Vzápětí do něj ještě zpříma vletěl Voronkov, jenž na padajícího Lauka dosedl plnou vahou.

Čeští hokejoví mladíci slaví vítězství nad Ruskem. Bylo to neuvěřitelné, diváci nás hnali dopředu, pochvalují si.

„Vždycky je to nepříjemné, když leží váš spoluhráč na zemi v bolestech, ale možná nás to nakoplo a semkli jsme se a chtěli to uhrát i pro něj," říkal kapitán Libor Zábranský. "S Kubou jsme velcí kamarádi, takže mě to mrzelo. Ale snažil jsem se soustředit na sebe, ani takové věci mě nesmí ovlivnit a poznamenat můj výkon," komentoval situaci brankář Lukáš Dostál.

„Jakub utrpěl zranění v dolní části těla, zřejmě se jedná o koleno, postranní vazy. V pátek podstoupí magnetickou rezonanci, kde uvidíme, v jakém to je rozsahu. Podle prvotních prognóz doktorů je reálná obava, že pro Jakuba mistrovství záhy skončilo," řekl trenér Václav Varaďa po výhře českého týmu 4:3.

Na českou soupisku lze ještě dopsat dva hokejisty do pole. Na šanci čekají útočníci Vojtěch Střondala a Karel Plášek. „Během pátku budeme vědět a podle toho se zařídíme do dalších utkání," řekl Varaďa, jenž se bude v sobotu snažit proti Německu mít k dispozici zase čtyři kompletní útoky.

Českou hokejovou dvacítku proti Rusku podržel brankář Lukáš Dostál

