MS hokej U20

Přidělili mu na dres kapitánské céčko a při každém střídání zápasu s Ruskem na ledě bylo vidět, jak Libor Zábranský bere svou roli v hokejové reprezentaci na MS hráčů do 20 let vážně. Radost z překvapivé výhry 4:3 nad velkým rivalem měl velikou.

„Porazili jsme Rusáky v prvním zápase turnaji, co víc si přát? Bylo tam nadšení, důraz i bojovnost," těšilo mladého obránce, jenž na rozdíl od většiny spoluhráčů neměl dohled otce, protože ten vzápětí po skončení zápasu dvacítky šel v Brně koučovat Kometu. „Myslím, že alespoň kousek utkání v televizi viděl," líčil hokejista.

„Hráli jsme výborný systém, přesilovky vyšly na jedničku. A podtrhl to výborně chytající Lukáš Dostál," těšilo kapitána, kterému bylo hodně líto smolaře Jakuba Lauka. „Vždycky je to nepříjemné, když spoluhráč leží na ledě v bolestech, ale ten malér nás semknul a řekli jsme si, že to vyhrajeme pro Kubu. Od první minuty jsme tomu věřili," říkal Zábranský.

Před utkáním cítil nejen na sobě trochu svázanost. „Před skvělou atmosférou to ze všech kluků ale rychle spadlo," mínil Zábranský, pro nějž měl úvodní duel přece jen zvláštní náboj. „Proti Rusům je to vždycky emotivní. Bohužel neumějí anglicky, takže si s nimi moc nepokecáte, ale neznám hezčí pocit, než je porazit. Myslím, že takhle to v českém hokeji bere každý," uvažoval Zábranský.

„Makali jsme jeden za druhého. Chceme všem ukázat, že dokážeme víc, než si o nás myslí," tvrdil autor vítězné branky Jan Jeník. „Druhou půlku zápasu jsme už byli hodně důslední do obrany, neprohrávali osobní souboje. Jsem rád, jak vyšly přesilovky i brejkové situace. Tři obdržené góly jsou na gólmana takového kalibru jako je Dostál dost, ale když bylo potřeba, tak byl dobrej," hodnotil trenér Václav Varaďa.

Češi začali šampionát nečekaně dobře, ale právě kapitán si uvědomoval ošemetnost první výhry. „Nesmí nás to dostat až moc do klidu. Už v sobotu máme hodně dobré Němce a pokud se na ně správně nenachystáme a podceníme to, nedopadneme dobře. Řekl bych, že každý zápas tady bude padesát na padesát," přemítal Zábranský.

