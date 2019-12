MS hokej U20

Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa hráčů do 20 let v Třinci výhrou nad Kazachstánem 3:1. Vítězný gól dal v čase 57:04 útočník Daniel Vladimír Tkáč a šest sekund před koncem dovršil výsledek při power play Róbert Džugan. Od 19:00 začal zápas skupiny B mezi sobotním soupeřem českých hokejistů Německem a Spojenými státy. Utkání sledujte na Sport.cz online.