MS hokej U20

Český tým způsobil úvodní výhrou nad Ruskem na domácím hokejovém MS do 20 let velkou senzaci, která překvapila i zámořské experty. Pro soupeře šlo naopak o nepříjemné vystřízlivění, které také náležitě rozebírá ruský tisk.

„První zápas sborné na mistrovství se ukázal být naprosto šílený. Domácí tým hrál většinu zápasu druhé housle, přesto dokázal těžit z protiútoků," hlásí například deník Sport Express.

Upozorňuje na fakt, že Rusové Čechy výrazně přestříleli, dokázali je dostat místy pod drtivý tlak a poměrně rychle dokázali smazat i úvodní dvoubrankové manko Varaďova týmu.

„Zdálo se, že limit štěstí pro Čechy byl vyčerpán," pokračuje list. A podivuje se situaci, která předcházela rozhodujícímu gólu Jana Jeníka na 4:3, kdy putovali na trestnou lavici postupně dva Rusové a Češi nabídnutou výhodu pěti proti třem využili.

Za začátku byla trochu nervozita, ale spadlo to z nás a pak už to bylo o bojovnosti, říká kapitán Libor Zábranský

„Není zcela jasné, proč byl vyloučen Dmitrij Voronkov, když Češi za podobný zákrok nepykali, přestože porazili gólmana. Nikita Rtiščev se postavil za (brankáře Jaroslava) Askarova a šel na trestnou lavici," píše dále Sport Express.

Po sérii vyloučení podle deníku Češi hru vyrovnali a díky skvělému brankáři Lukáši Dostálovi a dalším ruským vyloučeným hráčům v závěru dotáhli zápas do vítězného konce.

Českou hokejovou dvacítku proti Rusku podržel brankář Lukáš Dostál

„Zápas byl tvrdý a nesmiřitelný. Jako vždy s tímto soupeřem," uvádí server Championat.ru. Ten se více věnuje právě nedisciplinované hře ruského týmu, která jí vynesla celkem 26 trestných minut.

„Soupeř provokoval. Neustále se snažil, abychom byli v oslabení," cituje server obránce Alexandra Romanova.

V zámoří vzbudil výsledek zápasu překvapení. „Očekávání českého týmu na domácím ledě byla vysoká, jenže jen málokdo předpokládal, že by mohl porazit Rusy - favority na zlato. Výhra Čechům vynesla cenné tři body a ulevila obavám, že by mohl spadnout do bojů o záchranu," uvádí magazín The Hockey News.

„Jan Jeník využil přesilovku pěti proti třem před druhou přestávkou a zařídil Čechům výhru. Oslabení v závěru zápasu utopila jakékoliv naděje Rusů na zvrat," dodává.

Pro Jakuba Lauka podle prvních prognóz skončilo MS hned v první minutě. Spoluhráči pak vyhráli pro něj

Severská média se v souvislosti s utkáním zajímají především o zranění klíčového hráče Čechů Jakuba Lauka, pro něhož nejspíš šampionát skončil po pouhých šesti sekundách strávených na ledě. „Noční můra hned v premiéře," popisuje českou smůlu v titulku na svých stránkách švédský večerník Aftonbladet.