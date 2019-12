MS hokej U20

Velké zklamání z české porážky 3:4 s Německem na MS hokejistů do 20 let se odráželo i ve tváři trenéra Václava Varadi. Dobře věděl, že bodový zisk mohl domácí reprezentanty přiblížit postupu, jenže neuspěli a vážně jim tak hrozí, že skončí ve skupině poslední.

Proč nedokázalo české mládí s Němci uspět?

Měli jsme naprosto šílený začátek, faul po pár vteřinách to je těžký kalibr. Takže vyloučení hned při prvním střídání a z toho pak i padl v podstatě vlastní gól. Takový hřebíček nás dost srazil a dost dlouho to pak bylo nemastné, neslané.

Nepodcenili hráči pod dojmem ruského skalpu nováčka šampionátu?

Věděli jsme, že Němci nebudou snadným soupeřem a chtěli jsme na ně vletět, protože měli v nohách těžkých páteční zápas s Amerikou, jenže v osmé minutě jsme prohrávali 0:2, což nám úplně vzalo šmrnc. Inkasovali jsme v oslabení celkem třikrát, to beru jako klíčovou věc.

I když jste na to speciálně upozorňoval, zase byla na české straně spousta faulů. Co s tím?

Věřím, že je kluci nedělali naschvál, ale prostě si nedali pozor. Tam bych viděl zásadní problém, nemůžeme mít taková hloupá vyloučení, která jsou často o špatném vyhodnocení situace. Je to hodně i o vyspělosti hráče, jak dokáže kontrolovat hokejku a jestli pozná okamžik, kdy dohrát soupeře Navíc jsme kvůli časté hře v oslabení vůbec nechytli tempo utkání a to nás taky stálo výsledek.

Cítil jste, že zlepšení vašeho týmu přišlo pozdě?

Kluci dřeli až v závěru tak, jak měli makat šedesát minut. V posledních deseti minutách jsme dvěma góly snížili na 3:4 a z kluků jsem cítil, jak to hrozně chtějí otočit, jenže k vyrovnání chyběl i kousek štěstí. Němci vlastně celý zápas číhali na svoje příležitosti a my jsme jim je fauly nabídli. V závěru se už soupeř hodně zatáhl, stál mezi červenou a modrou čárou a my se museli obtížně dostávat do útočného pásma.

Teď máte před sebou nedělní den volna a pak ve dvou dnech dvě náročná střetnutí s USA a Kanadou. Vnímáte obtížnost situace?

Nezbývá nám, než otočit list. Půjdeme trénovat a uvidíme, v jakém stavu kluci budou, jsou malinko pobouchaní. Sil mají dost, je to jenom o provedení přesilovek, oslabení. Musíme si věci rozebrat a ukázat. Hráči ode mne dost jasně slyšeli, že se mi opravdu nelíbí, jak faulují a že nás to stálo důležitý sobotní zápas. Je potřeba udělat sebereflexi a připravit se co nejlépe na zámořské soupeře.