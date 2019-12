MS hokej U20

Měl prsty ve všech třech českých gólech v ostravském zápase na MS hokejistů do 20 let proti Německu, bohužel se puk z hole Martina Haše dostal i do vlastní sítě. „Dělal jsem, co jsem mohl. Kotouč skákal po brankové čáře, snažil jsem se ho uklidit pryč, ale bohužel jsem to dal přímo do Dostyho a od něho se to odrazilo ještě do mě a pak do brány, byla to dost smůla,“ přiblížil obránce Tappary Tampere moment, kterým soupeř brzy otevřel skóre.

Haš se pak činil i na druhé straně kluziště. „Bilanci 1+2 v kanadském bodování bych ale okamžitě vyměnil za úspěšný výsledek týmu v zápase," přiznal, že po senzační výhře na úvod přišlo v sobotu odpoledne o to větší obrovské zklamání. „Stačilo hrát, co umíme. A vyvarovat se faulů, ubojovat to. Proti Rusům jsme to dokázali, dnes ne," litoval.

Němci byli silnější v přesilovkách než mladí čeští reprezentanti. Seider, Stützle či Peterka předčili domácí hvězdy. „Tihle hráči byli rozdíloví, věděli jsme o nich, ale v přesilovkách jsme je neuhlídali," uznal Haš.

„Němce jsme opravdu nepodcenili, věděli jsme, že mají v sestavě velké talenty. Rozhodilo nás pár zbytečných faulů, dostali jsme taky dvě desítky a chvíli jsme museli hrát jen na čtyři beky. Při oslabení se točí jen pár hráčů, další se na led ani nedostanou a pak celé mužstvo není v tempu," krčil Haš rameny.

Až po snížení na 3:4 čeští hráči ucítili euforii. „Měli jsme tam přesilovky, byli celou dobu u nich v pásmu, mohli jsme to vyrovnat. Bohužel se to nestalo. Posledních deset minut ale nestačí, abychom vyhrávali těžké bitvy. Co jsme předvedli v závěru, tak jsme měli hrát celý zápas," litoval Haš. Musel uznat, že český výkon nebyl dobrý. „My věřili, že můžeme Němce porazit, vlastně měli jsme je porazit. To se nestalo, do příštího zápasu se musíme připravit líp," usoudil.

„Situace ve skupině se teď ještě zamotala tak, že si musíme pomoct sami a uhrát něco s USA či Kanadou, abychom nemuseli hrát o záchranu," měl Haš jasno, že ve vzduchu visí pořádný malér, minimálně v podobě nejhoršího českého umístění na MS do 20 let. Pokud čeští mladíci překvapivě neutrhnou nějaké body ze zámořského dvojboje, vypadá to pro ně na existenční play out, zřejmě s Kazachstánem.