MS hokej U20

Je odehrána polovina ostravské skupiny na MS hokejistů do 20 let a nastala hodně nezvyklá situace, všech pět týmů má tři body. A začíná se pro každého vlastně nanovo, teprve zápasy v posledních třech dnech roku 2019 určí osudy jednotlivých zemí. Kapitán českého týmu Libor Zábranský si dobře uvědomuje, že Češi mají před sebou těžký zámořský dvojboj a sobotní prohrou s Německem si velmi zkomplikovali postup do čtvrtfinále.

Obránce českého národního týmu do 20 let Libor Zábranský v akci v zápase s Německem.

„Všichni jsme zklamaní, že jsme nenavázali na překvapivé vítězství nad Ruskem. Hrozně jsme si přáli, aby to vyšlo a měli bychom nějaký klid. Zakopali jsme se do toho našim špatným výkonem a teď se ze svízelné situace můžeme dostat jen sami," tvrdí obránce působící v zámořském klubu Moose Jaw Warriors.

Za českou porážkou s Němci podle něj stálo především příliš mnoho faulů a nekonzistentní hokejový projev. „Měli jsme hrát 60 minut tak, jak jsme vždy končili třetiny. Na konci každé části jsme vždy měli obrovský tlak, lidi nás hnali, jenže my takhle musíme hrát celé utkání," podotýká syn šéfa brněnské Komety.

Zábranský vyfasoval v zápase s Němci i osobní desetiminutový trest. „Chtěl jsem soupeře trefit čistě a dopadlo to, jak to dopadlo. Pravidla jsou tady nějak nastavená a musíme je respektovat. Doufejme, že se to příště nestane," doplňuje.

Libor Zábranský (vepředu) a Karel Klikorka smutní po zápase s Německem na MS do 20 let.

Jaroslav Ožana, ČTK

Německo je nováčkem, na MS se vrátilo po čtyřleté pauze, v kádru má však řadu talentovaných hráčů, kteří mají předpoklady stát se hvězdami NHL. „Podle mě nejsou o nic horší než USA nebo Kanada," říká Zábranský. Ocenil zejména sedmnáctiletého Tima Stützleho. „Ohromně zajímavý hráč, oprávněně je adeptem na první kolo příštího draftu."

Možnost boje o záchranu si mladíci nepřipouští

České mladíky trochu opustila euforie nastolená úvodním překvapivým skalpem Ruska. „Jestli má někdo dobrou náladu po porážce, je pro mě regulérní blbec. Bohužel jsme s Němci tahali za kratší konec. Prostě jsme si vybrali horší den, někdy to přijít muselo. Teď to chce rozebrat chyby, které nás ten zápas stály, aby se už neopakovaly," uvažuje Zábranský.

Že by cesta vedla jen do boje o záchranu, to si ale nechce připouštět. „Já bych to tak neviděl. My teď musíme vletět na Američany, hrát dobře systém, být disciplinovaní a připravit se na ně. Reálné je všechno, pod dojmem dosavadních výsledků se může stát cokoli. USA mají obrovskou kvalitu, každý druhý kluk je tam draftovaný. Ale toho se nesmíme leknout, chce to i tento těžký zápas ubojovat jako proti Rusům," říká kapitán české dvacítky.