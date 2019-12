MS hokej U20

Kanadští hokejisté se na MS do 20 let rychle oklepali z debaklu proti Rusku a v neděli zdolali Němce 4:1. Z posledního místa v "české" skupině B se rázem vyšvihli na druhé. Ve skupině A pokračují ve vítězné jízdě Švédové, kteří deklasovali Kazachstán 6:2. Slováci schytali další debkal, tentokrát 2:7 od Švýcarů, a do čtvrtfinále tak půjdou ze čtvrtého místa.