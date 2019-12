MS hokej U20

Jeho jméno bylo asi největší překvapením v konečné nominaci české dvacítky. Útočník Ondřej Pavel se do mládežnické reprezentace vrátil po téměř třech letech, za oceánem hraje od sezony 2016/2017 a nyní je kapitánem týmu Fargo Force v USHL. Chystá se ale do univerzitní NCAA, už má v Minnesotě zajištěné studijní i hokejové angažmá.

„Hráče tam rekrutují dva roky předem a nechají na vás, abyste si sám ručil za své zlepšení. Tím musíte dokázat, že jste hoden hrát za univerzitu," říká Pavel, jenž by rád následoval krajana Andreje Šustra, který tímto způsobem pronikl až do NHL. „Takový plán mám, ale k tomu je ještě daleká cesta," uvažuje odchovanec pražské Kobry.

Ve dvacítce působí jako dělník ledu, který odmaká každé střídání. „Hledím na to, abych odvedl dobrou práci pro mužstvo. Jsem vděčný trenérům dvacítky, že si mě i v zámoří našli a dali mi příležitost. Ta důvěra ale není jen tak, musím ji splatit výkonem," míní Pavel, jenž se vidí spíš kriticky. „Už od žáků na sebe dávám velký tlak. Ve všech situacích na ledě chci vydat maximum a tady na šampionátu člověk musí překonat sám sebe," uvažuje Pavel a podporu z hlediště bere jako bonus. „Je to něco, co si musíme v kariéře zasloužit," tvrdí.

Dnešní zápas s USA, ale i ten zítřejší s Kanadou pro něj budou potkáním známých tváří. „Ze společného působení si dobře pamatuju některé americké kluky, Bobbyho Brinka nebo Parkera Forda. Hrají tvrdě do těla, nic nevypustí," přibližuje Pavel a trefně pojmenovává český problém s častými fauly.

„Spočívá v tom, že nechceme udělat krok navíc a snažíme se to řešit hokejkami. Pak jsou z toho vyloučení, která nás položí na záda," říká.