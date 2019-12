MS hokej U20

S céčkem na dresu jde příkladem. Obránce Libor Zábranský dal na ostravském MS hokejistů do 20 let už tři góly a přiznal, že zápas s USA byl pro něj emočně nesmírně vypjatý. Přes českou prohru 3:4 v prodloužení si vážil cenného bodu, který mladíci doslova urvali.

Kapitán české reprezentace Libor Zábranský (vlevo) se raduje z vyrovnávacího gólu proti USA na MS do 20 let.

Dva góly proti Americe, to je na beka velmi slušná vizitka...

Tak, občas se ustřelím, ale u obou mých tref jde veškerý kredit spoluhráčům. Při první tak skvěle clonili, že gólman absolutně nic neviděl a u toho druhého gólu jsme výborně sehráli pět na tři. Bušili jsme do nich a byla otázka času, kdy to tam padne. Karel Plášek mě výborně našel volného, pak už zbývalo to tam jen zamést.

Jak náročný zápas to vůbec byl?

Byla v něm spousta emocí i rozličné infarktové situace, takhle vypjatý zápas jsem ještě nehrál. My v něm hrozně chtěli uspět a myslím, že to na ledě bylo vidět. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale máme bod, kterého si ohromně vážíme. Měli jsme dobře postavené tyčky, občas to tam zazvonilo a hlavně Pářa to v druhé půlce už úplně zavřel, takže bojovností a srdíčkem jsme to nějak dotáhli aspoň do prodloužení. Ostravská skupina je neuvěřitelně vyrovnaná, takže jsme rádi za každý bodový zisk.

Cítili jste křivdu, když sudí neuznali Kubíčkův gól na 3:3?

Nekomentoval bych to. Je tady nějaký metr a situaci posoudili u videa dvakrát. Nemyslím, že by nás to ale poslalo dolů, spíš naopak Viděli jste i lidi v hledišti, všichni byli v transu a my jsme se hecli a vzápětí dali gól, který už musel platit. Hrát mistrovství světa po dvanácti letech v Česku v takové úžasné atmosféře se nepovede každému, hrozně si toho vážíme. Do každého zápasu jsme strašně natěšení a sil máme ještě dost.

Věříte, že rozhodnuto o českém postupu bude už dnes odpoledne po souboji Ruska s Německem, nebo si myslíte, že dojde na variantu nutnosti sebrat večer nějaký bod i Kanadě?

Pořád to máme v rukách sami a už jsme předvedli, co dovedeme. Takže než řešit, jak dopadne utkání Rusko-Německo, musíme se soustředit na sebe. Když dokážeme dodržet všechny věci jak při zápasech s Rusy a Američany a budeme hrát stejně obětavě, tak věřím, že zase nemusíme odcházet s prázdnou, i když Kanada je opravdu hodně silná.