MS hokej U20

Hodně nečekaně se dostal do české branky při silvestrovském zápase hokejového MS do 20 let sedmnáctiletý Nick Malík. Už před soubojem s USA ale onemocněl Lukáš Dostál a po patnácti minutách duelu s Kanadou se další gólman Lukáš Pařík odbelhal z ledu s bolestivou grimasou naznačující zranění třísel. Chytat tak musel jít mladší ze synů bývalého reprezentačního obránce a držitele bronzu ze ZOH 2006 Marka Malíka.

Byl táta v hledišti?

Myslím, že ano, ale nevím to na sto procent. Já si každopádně takovou příležitost užil. Šel jsem do branky za stavu 0:4 s vědomím, že vlastně nemůžu nic ztratit. V Ostravě jsem doma, nebyl jsem doma.

Český tým se pak dvěma góly dostal na chvíli do hry, ale pak jste dostal hodně kuriózní gól. Co se stalo?

Byl to hodně smolný odraz. Vím, že tady jsou plexiskla všelijaká, jsou tam švy uprostřed. Neměl jsem asi takhle vyjíždět pro puk, jenže on právě tím nárazem úplně změnil směr. Kanaďan byl bohužel u něj první a dával do prázdné, stane se.

Co se vám v takové chvíli honilo hlavou?

Vůbec nic. Taková chyba se může stát každému, snažil jsem se soustředit na každou další střelu. Ale ten pocit naštvíní, že jsem měl radši zůstat v brance, se mě drží. Byli jsme na koni, tohle nás srazilo.

Kdo by šel chytat, kdyby se nedej bože stalo něco i vám?

Byla tam varianta, že by mohl jít do brány Pekař jako útočník navíc. Ale nad tím radši nechtěl nikdo přemýšlet, ale Matěj je bojovník a kdyby tam musel vlézt, tak myslím, že by to nějak zvládl.

Bylo za této situace alespoň úlevou, že jste věděli o vítězství Rusů nad Němci, což vám zajistilo čtvrtfinále bez ohledu na výsledek s Kanadou?

Možná z nás spadl tlak, ale chtěli jsme proti Kanaďanům předvést lepší hru. Bohužel nám to v první třetině vůbec nelepilo a oni si to pak hlídali, pro mě jde o nejsilnější tým na turnaji.

Ve čtvrtfinále ale budou vašim soupeřem Švédové, kteří jako jediní na šampionátu ještě nepoznali porážku. Co na to říkáte?

Když jsme je před dvěma týdny ve Frýdku-Místku potkali v přípravě, tak zahrali velmi slušně. Nevím, jak jsou na tom teď, ale budou na koni, skončili ve druhé skupině první. Stoprocentně se připravíme a uvidíme v zápase. My se na ně ale pokusíme připravit co nejlépe.

Při nejasnosti zdravotního stavu ostatních českých brankářů, jste připravený naskočit i do klíčového čtvrtfinále?

Jasně, že jo, od toho tady přece jsem. Jsem nachystaný tam jít a zavřít to nejlépe, jak umím.