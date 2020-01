MS hokej U20

Na hokejovém MS do dvaceti let v Ostravě a Třinci už jde o všechno. Startují čtvrtfinálové boje, které oddělují úspěšné od neúspěšných. Jako první se do semifinále probojovali Rusové, kteří porazili Švýcary 3:1, klidný postup slaví po vítězství nad Slováky 6:1 i Kanada. Třetím duelem je od 17:30 zápas obhájců titulu z Finska proti USA, čtvrtfinálové boje završí souboj českých hokejistů se Švédskem od 20:00. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích na Sport.cz.