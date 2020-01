MS hokej U20

Byl to krutý obraz reality, Švédové byli v ostravském čtvrtfinále hokejového MS do 20 let ve všem lepší než čeští mladíci čekající na medaili ze šampionátu této věkové kategorie už patnáct roků. Trenér Václav Varaďa sice oceňuje hráče za nesmírnou bojovnost, díky níž dokázali postoupit z těžké základní skupiny, jenže to byl zjevně jejich strop.

Na Švédsko už domácí reprezentanti nestačili a prohráli jednoznačně 0:5, čímž tedy zopakovali sedmé místo z loňského šampionátu. „Kluci se vydali ze všeho, nic nevypustili a bylo tam srdíčko i obětavost, ale bohužel taky zbytečné fauly, které nás provázely celým turnajem a stály nás důležité zápasy," uvažuje kouč, jemuž k lepšímu výsledku chybělo víc vyspělých hráčů.

„Ze soupeřů daleko víc čišela hokejovost, my prostě takové individuality nemáme," míní kouč, jenž hned na začátku prvního utkání přišel o klíčového útočníka Jakuba Lauka. Později se mu zranila i další opora Jan Jeník. „Poznamenalo nás to. Třeba by právě tihle kluci, kteří na turnaji dohráli předčasně, vstřelili klíčovou branku nebo by vytvořili gólovou příležitost, což by nás mohlo nakopnout," míní kouč.

Zdravotní problémy měli i další. „Pořád jsme šibovali sestavou. Brankář Dostál prodělal silnou virózu, zvracel a byl v nemocnici. Šír měl po Němcích otřes mozku. Drtivá většina kluků byla dost pobouchaná, což ale beru i jako potvrzení, že šli do všeho nadoraz," přemítá Varaďa. Sice měl v mužstvu hráče, kteří vypustili na ledě i duši, ale dělali až moc kiksů.

„Spoustu situací nevyhodnotili správně. Z mužstva jsem cítil možná větší soudržnost než před rokem, jenž dohnalo nás provedení hokejových věcí v zápasech. Je to i o hokejové dovednosti jednotlivců," míní Varaďa.

Český tým brzdily fauly

Čtvrtfinále pro něj bylo jasnou ukázkou. „Přes enormní snahu našeho týmu byla kvalita na straně Švédů, rozdíl byl znatelný a při stávajícím rozpoložení můžeme takhle silný tým porazit jen při výkonu na hraně vlastních schopností, možná až za ní," tvrdí Varaďa.

Čeští hráči podle něj mohou uspět pouze v případě, že jim výborně zachytá brankář, nebudou faulovat a vyvarují se zbytečných chyb. A to se tentokrát nestalo, zejména s disciplínou měli mladí reprezentanti problémy. Byli suverénně nejvylučovanější na turnaji: celkem inkasovali v pěti zápasech 138 trestných minut.

„Často jsme herní malér na ledě hasili právě fauly, některé byly ale hloupé a vážně šílené, to pak jen na střídačce trnu. Když taková hloupá vyloučení přijdou, nemohu jich pět nebo šest posadit, protože jiné k dispozici nemám Hráči si v oslabeních často museli sáhnout na dno, a pak už neměli sílu směrem dopředu," uvědomuje si kouč.

Ani skutečnost, že Varaďa se svými asistenty s hráči o faulech neustále mluvili, nepomohla. „Marně jsme na kluky apelovali, ať se toho vyvarují. Do další kariéry je pro ně hrozně důležité, aby tohle nedělali. Jinak dospělý hokej na vrcholné úrovni nikdy hrát nebudou," má jasno trenér, podle nějž nejpozitivnější stránkou turnaje byla podpora fanoušků, ze které Češi těžili.

Všechna utkání domácích byla vyprodaná a diváci hráče ocenili potleskem i po porážkách. „Od fanoušků bylo tohle mistrovství skvělé, plná hala z kluků ždímala to nejlepší," děkuje Varaďa za podporu. Nyní se vrátí na střídačku Třince. „Měl jsem u dvacítky trenérskou smlouvu na dva roky, která teď končí. Práce mě bavila, ale někdo nahoře teď musí posoudit, co bude dál," uzavírá.