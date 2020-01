MS hokej U20

Už bez české reprezentace vyvrcholí o víkendu v Ostravar areně mistrovství světa hokejistů do 20 let a dnes večer budou známi finalisté. Obhájci zlata Finové nastoupí v 19 hodin proti Kanadě, od 15:00 se utkají přemožitelé českých juniorů Švédové s Ruskem. Jako první však jdou do akce hráči Německa a Kazachstánu, kteří od 11:00 bojují o udržení v elitní skupině. Všechna utkání sledujte v textových reportážích na Sport.cz.