MS hokej U20

Už bez české reprezentace vrcholí v Ostravar areně mistrovství světa hokejistů do 20 let. Prvními finalisty se stali Rusové, kteří v dramatickém souboji udolali mladíky ze Švédska, přemožitele českého výběru ve čtvrtfinále, 5:4 v prodloužení. Po 204 vteřinách nastavení rozhodl svým druhým gólem v zápase útočník Morozov a sborná si po čtyřech letech zahraje zápas o zlato. S kým? O tom rozhodne druhé semifinále, v němž večer hrají obhájci titulu Finové od 19 hodin proti Kanadě. Zápas vysílá ČT Sport, podrobnou online reportáž múžete sledovat na Sport.cz.

Dvacítka sborné tak každopádně protahuje úspěšné medailové období, od roku 2011 skončila s prázdnou pouze předloni. Naopak Švédové se v nedělním souboji o bronz proti horšímu z duelu Kanada - Finsko pokusí urvat teprve druhý cenný kov z posledních šesti šampionátů. Čekání Tre Kronor na titul trvající od roku 2012 se ale protahuje.

Zápas měl vynikající tempo a Švédové už po 16 sekundách vedli, neboť Sandinova první střela zápasu si hned našla cestu do ruské sítě. Poměrně rychlá odpověď sborné přišla v momentě Holtzova vyloučení, kdy Morozov našel mezírku mezi Alnefeltovými betony.

Zleva Rasmus Sandin ze Švédska a Victor Söderström ze Švédska se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vzápětí jeden z klíčových švédských hráčů Höglander docela zbytečně trefil Děnisenka a dostal trest na 5 minut plus do konce utkání za zásah do oblasti hlavy či krku. Z dlouhé početní výhody vytěžilo Rusko obrat skóre, ujala se dorážka Chovanova. Mladíčkům v dresu sborné pak bylo ve 13. minutě ještě lépe, když švédský gólman doslova namazal puk Sokolovovi a ten při zoufalém couvání Alnefelta vypálil z úhlu přesně pod jeho horní tyčku.

Švédy ani tento nepříjemný moment nesložil, pomohla jim kontaktní trefa Fagema, jenž si tak připsal už sedmý gól na šampionátu. Po divoké úvodní čtvrthodině, která nabídla zaplněné hale hokej plný důrazu, skvělého bruslení a vše bylo ještě okořeněno pěti góly, se dění na ledě trochu zklidnilo. Tempo ale neopadlo, obě mužstva sázela na dynamický herní projev.

Ve vzduchu viselo švédské vyrovnání, Žuravljov ale stihl uklidit do bezpečí puk klouzající po brankové čáře. Parádní hokejové představení nekončilo, i když úspěšnost brankářů začala mít navrch nad pohotovostí střelců. Švédský tým byl ale přece jen silnější na kotouč a Sandin, jenž v předchozích pěti zápasech vůbec neskóroval, se v přesilovce trefil podruhé.

Zleva brankář Jaroslav Askarov z Ruska a Oskar Bäck ze Švédska.

Jaroslav Ožana, ČTK

Svou slabší chvilku při třetím obdrženém gólů pak dokonale nabpravil Alnefelt, jenž zákrokem snů sebral Marčenkovi jasný gól. Puk letící do branky takřka zázračně zastavil máchnutím hole do vzduchu. Poslední dějství začínalo za nerozhodného stavu. Když se ale Sorkin dopustil podražení, Švédové ve 45. minutě bleskově využili další přesilovku.

Rotace s pukem vyústila v Sandinovu přihrávku na Lundkvista, který využil skvělé clony spoluhráčů a napálil kousek černé gumy do sítě Askarova, jenž vůbec nic neviděl. Rusové pak sáhli k výměně brankáře, na turnaji už potřetí.

Linus Öberg ze Švédska před ruskou brankou.

Jaroslav Ožana, ČTK

Stupňovali ale svou střeleckou aktivitu, snažili se neustále posílat puk na Alnefelta a ve 49. minutě se jim podařilo vyrovnat, když po rychlém otočení hry si Sokolovv bleskové akci vyměnil přihrávku s Chovanovem a pálil přesně nad rameno švédského gólmana.

Strhující zápas spěl do napínavé koncovky. Velkou šanci rozhodnout měl Marčenko, ale sám před brankou neuspěl. Podobně dopadl na druhé straně Bäck. Zkusil bekhendový blafák, jenže nepřehodil lapačku Miftachova. Šedesát minut základní hrací doby na určení finalisty nestačilo, vítěz musel vzejít z nastavení.

Ruští hokejisté (zleva) Nikita Alexandrov a Alexandr Chovanov se radují z branky.

Jaroslav Ožana, ČTK

V něm byli zpočátku blíž gólu Švédové, ale nakonec rozhodla nenápadná akce v 64. minutě utkání, kdy si Morozov hodil puk kolem obránce Sandina na dlouhou hokejku a vystřelil přesně nad beton švédského brankáře, jenž ani 42 zákroky neodvrátil porážku svého týmu.

Finský tým v repríze loňského finále z Vancouveru jediným gólem udolal Američany, Kanada ve čtvrtfinále přehrála Slováky 6:1 a obhájci bronzu Rusové zdolali 3:1 Švýcary.