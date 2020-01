MS hokej U20

Po pěti letech se ve finále MS do 20 let utkají hokejové velmoci Rusko s Kanadou. Cestu do něj měly v Ostravě výrazně snadnější Kanaďané, o jejichž vítězství 5:0 nad Finy bylo v podstatě jasno už během první třetiny. Rusové naopak vedli strhující bitvu se Švédskem, nakonec o výhře 5:4 rozhodl po 204 vteřinách prodloužení Morozov.