MS hokej U20

Bronzové medaile z letošního MS hokejistů do 20 let berou Švédové, kteří v ostravském zápase o třetí místo udolali 3:2 neúspěšné obhájce titulu Finy. Pro Tre Kronor jde o teprve druhou medaili z posledních šesti šampionátů. Rozhodly výraznější individuality ve žlutém dresu, nicméně oba týmy se chtěly vidět ve finále.

Začátek zápasu byl hodně o tom, kdo ze sebe dřív setřese zklamání ze semifinálového nezdaru. Bolestivější to zjevně bylo pro Švédy, kteří ze začátku měli těžkou mysl i pomalejší nohy. Nepomohl jim ani šťastný vedoucí gól Finska, když Nousiainen poslal z otočky na brankoviště střílený pas do brusle Puistoly, od níž se kotouč odrazil mezi Alnefeltovy betony.

Sudí platnost gólu ještě potvrdili u videa, ale švédský celek se brzy vrátil do hry využitou přesilovkou. Sandin znovu předvedl, jakou má ránu a skauti Toronta si libovali, že na draftu vybrali dobře. S bilancí 3+7 je nejproduktivnějším obráncem turnaje.

Zleva Kristian Tanus z Finska a Karl Henriksson ze Švédska.

Jaroslav Ožana, ČTK

Finové nicméně měli na své straně víc elánu a nahrála jim chyba soupeře 59 vteřin před koncem první třetiny. Höglanderovu nesmyslnou křižnou přihrávku pásmem zachytil Maccelli a nečekaný brejk zakončil přesně pod vyrážečku brankáře. To byla další rána do sebevědomí mužstva, které až do semifinále nepoznalo na turnaji jako jediné přemožitele.

Švédové ale ukázali, že mají charakter, boj o poslední volnou medaili nechtěli vzdát. Jen přečkali další oslabení, povedlo se elitní dvojici Höglander, Fagemo ujet do přečíslení, které nejlepší střelec turnaje zakončil už svou osmou brankou.

O 165 vteřin později padl nakonec rozhodující gól, který si Annunen za rámeček zrovna nedá. Öberg se dostal ke kotouči v rohu hřiště, odkud jej pouze nahodil na branku, ale finský gólman si puk nešťastně srazil za vlastní záda. Hokejisté Suomi si potom vytvořili ještě spoustu šancí na vyrovnání skóre, jenže Honka, Petman ani Macelli se nedokázali prosadit.

Gólovou nemohoucnost si svěřenci trenéra Helminena táhli celým turnajem, kromě Slovenska a Kazachstánu nedokázali nikomu dát víc než dvě branky. A na čtvrté místo je tak vlastně vyneslo jen to, že v boji o bronz osudně chybující Annunen předtím ve čtvrtfinále s USA doslova zamknul branku.

V závěru bitvy o bronz byl ale hrdinou švédský gólman Alnefelt, jenž nakonec dokázal zastavit celkem 33 finských střel. Při power play soupeře předvedl doslova zázračné zákroky proti Odenovi i Heinolovi. Smutek Finů byl zdrcující, na soupisce měli i čtyři hráče, kteří před rokem slavili ve Vancouveru zlato. Z Ostravy ale jedou s prázdnýma rukama.