MS hokej U20

Nenápadný centr čtvrtého útoku, který celý turnaj gólově mlčela, se stal kanadským hrdinou v ostravském finále MS hokejistů do 20 let Obrat z 1:3 dovršil vítěznou brankou v čase 56:02 Akil Thomas, jenž během turnaje 2. ledna oslavil dvacáté narozeniny a byl tak nejstarším hráčem celého šampionátu.

„Obvykle před důležitými zápasy cítím nervozitu, takové šimrání v břiše a po těle, ale celé finále se podobný pocit nedostavil. I když jsme vlastně celý zápas nevedli a vývoj utkání se zdál být daleko příznivější pro soupeře, pořád jsem větřil šanci, " říkal Thomas, podle nějž měl Kanada v závěru víc fyzických i psychicky sil. Nejúspěšnější země dějinách šampionátu slavila po velkolepém obratu už osmnáctý titul, na trůn se Kanaďané vrátil po dvou letech.

Když Rusové propadli v obraně, jejich nedůraz potrestal Thomas povedeným blafákem do bekhendu. „Měl jsem jedinou starost, dosáhnout dlouhou hokejkou na puk a zvládnout jediné možné zakončení," usmál se útočník Niagara Ice Dogs.

„Narodil jsem se v Torontu do hokejové rodiny. Otec i strýc Leo hráli hokej, také starší bratr, ale nikomu z nich se nepovedlo zažít takovou báječnou věc. Už když jsem vzal hokejku na dvorku prvně do ruky, snil jsem o důležitém gólu v kanadském dresu," vykládal Thomas.

V žertu vyjádřil vděk rodičům za výhodné datum narození. Kdyby to bylo o dva dny dřív, už by v Ostravě startovat nemohl. „Loni jsem se do sestavy Kanady nedostal, takže musím poděkovat mamince, že jsem díky svému o pár dnů pozdějšímu příchodu na svět dostal ještě jednu možnost," líčil Thomas, jenž hrál dvakrát MS do 18 let, ale tam nikdy na medaili nedosáhl.

Kanaďany v ostravském finále hnala touha po zlatu, ale i možnost zúčtovat se soupeřem, jemuž v základní skupině podlehli ostudně 0:6. Přitom po Sorkinově brance na 3:1 zbývalo odehrát sotva deset minut boje o zlato, ale Kanada ani za nepříznivého stavu nesložila zbraně.

Už 34 sekund po třetí ruské trefě se puk od McMichaelovy patky brusle dostal za záda Miftachovova a platnost gólu potvrdil i sudí u videa. V 52. minutě se Voronkov provinil krosčekem a Kanada byla při početní výhodě úspěšná po pouhých deseti sekundách. Kapitán Hayton si na kruhu srovnal puk na holi a střelou zápěstím zajistil stav 3:3.

Pak přišla Thomasova chvíle. „Ještě nebylo hotovo, ale cítil jsem, jaký zásah do ruské sebedůvěry se nám tím obratem povedl," připustil Thomas. Rusové tak od roku 2011 stále čekají na zlato, od té doby ale chyběli na stupních vítězů pouze před dvěma roky a získali vedle čtyř bronzů čtvrté stříbro.

Hokejisté Kanady slaví finálové vítězství a zisk zlatých medailí.

Vladimír Pryček, ČTK

Šanci obhajovat zlato příští rok doma má celek sedm hráčů letošního kanadského výběru, včetně nejužitečnějšího hráče MS Lafreniereho, jenž ale jako předpokládaná jednička draftu NHL bude mít spíš práci v zámořské lize.

Dokonce dvakrát se ještě na mistrovství světa dvacítek mohou objevit obránce Drysdale a útočník Byfield jsou dokonce ročník narození 2002.