MS hokej U20

Tým trenéra Václava Varadi nehrál o sestup, to je úspěch?

Oni prostě zahráli tak, jak všichni čekali. Hrálo se doma a někdo si myslel, že by mohli překvapit, ale nestalo se. To se stalo jen v jednom utkání s Rusy, což všichni asi kvitovali, ale pak už přišlo očekávané. Kluci získali ještě bod proti Americe, trochu mi přišlo, že jde o obrovskou oslavu. Tento ročník prostě předvedl to, co experti čekali - zachrání se, ale nepůjde o žádné blýskání na lepší časy.

Chyběly českému týmu individuality?

Ty tým neměl, to je důvod, proč nikdo neočekával, že by mohl přijít lepší výsledek. Strašně se tancovalo kolem Jeníka, Lauka a dalších, ale to nejsou hráči, kteří jsou v top desítce. A tohle se vědělo. Spíš mě překvapilo, že my tu čtyři roky něco děláme, měníme soutěže, aby se kluci zlepšili, pak se ale v nominaci objeví čtrnáct hráčů z ciziny. Když jsem sledoval hráče v Chance lize, kteří tu hráli, tak hráli velmi dobře a někteří hráči z Kanady byli podprůměrní. Nechápu, jak se tam objevili.

Zraněný Jakub Lauko by podle vás nic nezměnil?

Ne. Tady nejde o jednotlivce. Tenhle ročník je prostě slabý, nedělejme z Lauka hvězdu typu, jakým je například Lafreniere, to prostě není pravda. Lauko je normální hráč, který je mladý, bojuje o NHL a má kariéru před sebou, ale není to hráč, který rozhodne zápasy.

Zraněný Jakub Lauko z České republiky během duelu s Ruskem.

Jaroslav Ožana, ČTK

Češi začali turnaj výhrou nad Ruskem a mezi fanoušky bylo hodně optimismu, je to tak?

Kdo tento zápas viděl, tak musí uznat, že Rusové byli lepší a my jsme zápas ubojovali.

Pochválil byste někoho z českého týmu za výkony na šampionátu?

Fakt se mi líbil Myšák v zakončení, to on má. A to vědí asi všichni. Ten kluk má talent najít si situaci a střelecky ji využít, to se mi líbí. Ale není to typově hráč, který vyřeší přesilovky a další věci. On dostal šanci proti Rusku a gól dal, to dělá střelce střelcem. Třeba Jakub Vrána (Washington Capitals) má pět šancí a dá dva góly. Když to přeženu, nemáme hráče typu Nečase, který ovlivní hru výkonem, něco vidí, něco vyřeší, vymyslí a dokáže překvapit. Tohle tento ročník prostě neměl.

Konečné pořadí MS20 1. Kanada 2. Rusko 3. Švédsko 4. Finsko 5. Švýcarsko 6. USA 7. Česko 8. Slovensko 9. Německo 10. Kazachstán (sestup) Rozdělení skupin pro příští šampionát v Edmontonu a Red Deeru: Skupina A: Kanada, Finsko, Švýcarsko, Slovensko, Německo. Skupina B: Rusko, Švédsko, USA, Česko, Rakousko.

Příští rok bude lepší?

Když nastupoval na Český hokejový svaz Slavomír Lener, tak říkali deset let a bude situace lepší. Nestalo se nic. Teď nastupuje pan Pešán a budeme hledat další varianty. Já netvrdím, že to je svazem, ten nastavil podmínky, které jsou, nejsou, případně nejsou čitelný, špatný. Tady se musíme bavit o tréninku v týmech a kvalitě soutěží. V tuhle chvíli nevidím cestu. V příštích dvou letech to nebude na nějaké velké vyskakování.

Pomohlo by zúžení juniorské soutěže?

To je pořád dokola. Jedni řeknou, musí se to dělat takhle, ale svaz stejně neslyší. Všechny komise, které byly, po tomto volaly. Stejně tak volají po reorganizaci žákovských lig, ale nikdo na tohle neslyší, nikdo to nechce. Deset let se tu vymýšlí hlouposti, jako třeba pokračovat ve hře při odrazu o síť. V tomhle jsme jediní na světě. Další příklad: budeme hrát o další bod v zápase, proč se tohle vymýšlí? My historicky už teď nemáme statistiky, abychom věděli, jak který ročník hrál, protože ty změny to úplně rozsekaly.

Vyloučení nás stála lepší výsledek. Vyspělejší týmy dělaly méně faulů, ví trenér Václav Varaďa.

Sport.cz

Jak tedy zpět k výšinám?

Musíme se vrátit na začátek a tvrdě trénovat v daleko větších objemech s hráči, které máme, to je jediná šance. V dorostu a juniorech prostě zvýšit objemy tréninků. Musíme klukům víc naložit a musí být více individuálních tréninků než kombinačních. Zlepšit hru, zkvalitnit soutěže tím, že se sníží počet týmů a tlačit na hráče, aby hráli v plné rychlosti. Nemyslím teď žáky, tam jsme srovnatelní.

Předpokládáte, že přijdou v další letech zápasy o udržení v elitní skupině?

Letos trenér Varaďa ohrál hodně kluků z ročníku 2001, takže je šance, že oni nebudou hrát o udržení. Teď se projevilo, že základna nebyla tak široká, nebylo moc z koho zkoušet. Ročník 2001 je na tom o chloupek líp, k tomu bude příští šampionát lepší rozlosování. (Skupina B: Rusko, Švédsko, USA, Česko, Rakousko). Tady je velká šance s tím něco udělat. K tomu se turnaj hraje v Kanadě, třeba budou mít kanadští kluci výhodu, když tam budou hrát. Přesto nepředpokládám, že se technicky a rychlostně nejlepším týmům vyrovnáme.

Velké zklamání i slzy. Česká hokejová dvacítka skončila na domácím MS ve čtvrtfinále

Sport.cz

Z vašich slov vyplývá, že medaile visí hodně vysoko. Současné patnáctileté čekání na cenný kov se protáhne?

Visí hrozně vysoko. My nemáme takovou konkurenci a sami si kluky rozprášíme. Tady byl nějaký systém, tomu někdo věřil, jenže změnami, které svaz provedl, tak se stalo, což já považuji za velký problém, rodiče přestali věřit a poslali děti do zahraničí - Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Kanada, tam je odpálí, jen aby nebyli tady. To je největší chyba naší hokejové komunity v Čechách. Když kluci odejdou, nemáme konkurenci pro ty, kteří jsou tady, kvalita neroste a vymýšlíme různé voloviny. Rodiče nevěří nastaveným podmínkám a to je největší chyba, kterou já v dnešní době vyčítám svazovému vedení.