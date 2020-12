MS hokej U20

Kde je k čertu česká hrdost? čílil se Pešán na začátku prosince, když se devatenáctiletý Marcel Barinka z šampionátu dvacítek konaného na přelomu roku v kanadském Edmontonu omluvil. Hadamczikův vnuk cítil, že kdyby z Kolína nad Rýnem jen pár dní po podpisu smlouvy na měsíc odjel, mohl by přijít o místo v sestavě.

„Na svém soukromém účtu jsem se vyjádřil k odmítnutí nominace Marcela Barinky, což se mi nelíbilo, protože jako šéftrenér Českého hokeje jsem zodpovědný za mládežnické i dospělou reprezentaci. Tenhle přístup hráče se mi nelíbí," prohlásil dnes Pešán.

Podle něj nešlo o nic osobního. „Žádný osobní útok na Marcela to nebyl, dokonce jsem si s ním o tom telefonoval a vysvětlil mu svůj postoj. Řekl jsem mu, že mu fandím a přeju hodně štěstí v novém angažmá, ale že se mi ten princip odmítání; speciálně v tomhle věku; nelíbí," hájil svůj tweet šéf střídačky české seniorské reprezentace.

Jeho příspěvek však vůbec nebyl po chuti Aloisi Hadamczikovi. Ten v rozhovoru pro Sport.cz mimo jiné uvedl, že mu Pešánovo vyjádření přišlo naprosto zbytečné a že ze sebe chce dělat hrdinu. „Filip Pešán se zbláznil z moci, kterou mu pan Král (prezident Českého hokeje) dal, a plete se do všeho. Jeho arogance už nezná mezí. Všechno se stíhat nedá, a když dostal áčko, mládeži se měl věnovat někdo jiný. Doporučoval bych mu nestarat se o Barinku, ale o to, aby mu hrála seniorská reprezentace. Od toho tam je," řekl Sport.cz osmašedesátiletý Hadamczik, jenž jako poslední trenér přivezl s českým nároďákem medaili ze seniorského (bronz 2012) i juniorského (bronz 2005) MS.

„Jestli to (Alois Hadamczik) bral jako můj osobní útok, tak to bral chybně a trošičku nesmyslně mě začal v médiích napadat. Já jsem ale nechtěl jít do mediální války, protože to opravdu není můj styl komunikace. A tak jsem si o sobě přečetl, co si Lojza myslí," pokrčil Pešán rameny.

Reakce Marcela Barinky pro Sport.cz: Vždycky jsem rád reprezentoval, je to pro mě to největší uznání a jsem hrdý na svou zemi. Po dvou sezonách v zámořské juniorce jsem už i nechtěl hrát v Kanadě a vrátil jsem se zpátky do Evropy. Od léta jsem věděl, že budu bojovat o dres Kolína nad Rýnem a připravoval jsem se na to. Koronavirus ale zastavil veškeré tréninky. Kdyby se v Německu třeba už měsíc hrálo a já měl místo v sestavě, určitě bych si nedovolil žádat o omluvu z reprezentace. Jenže za současné situace, kdy se sezona v Německu rozjede až 17. prosince, bych v lednu po návratu z mistrovství světa dvacítek neměl jisté místo v sestavě. Smlouvu jsem dostal jen na rok a musím trenéra Kruppa přesvědčit, abych dostal kontrakt i na další rok. Kolín mi nebránil, abych s reprezentací na MS odjel, já jsem se ale rozhodl od samého začátku bojovat o místo. Kemp jsme začali teprve před týdnem. Když ale budu mít v budoucnosti výkonnost a někdo projeví zájem o mé služby, vždy budu rád reprezentovat.

„Velmi ho respektuju, protože má velký podíl na medailích (národního týmu) za poslední dobu. Dokonce i na posledním mistrovství světa dvacetiletých jsem s ním v Ostravě strávil několik zápasů a večerů. Myslím, že si o hokeji dokážeme povídat," míní Pešán, jehož Hadamczikova slova zamrzela.

Alois Hadamczik.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je mi líto, že to vzal takhle osobně, ale z mé strany to nebyl žádný osobní útok. Pouze jsem se vyjádřil k odmítnutí reprezentace Marcelem Barinkou," zopakoval současný lodivod české reprezentace.