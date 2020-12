MS hokej U20

Dva týdny před startem mistrovství světa hokejistů do 20 let museli Švédové vyměnit hlavního kouče. Tomase Monténa, který se nakazil koronavirem, nahradí jeho asistent Joel Rönnmark. Švédští junioři budou 26. prosince v Edmontonu prvním soupeřem českého týmu.

Kvůli pozitivním testům na covid-19 nemohou do Kanady kromě Monténa ani jeho další asistent Anders Lundberg, trenér brankářů Nizze Landén a Adam Almqvist Andersson, který má na starosti video.

Třicetiletému Rönnmarkovi bude jako asistent pomáhat Anders Eriksen, který se k dvacítce připojil teprve tento týden na soustředění v Sundsvallu. V uplynulých letech pracoval u výběrů do 17 a 19 let, v této sezoně přešel k osmnáctce. Videorozbory bude mít na starosti nově Jason Pietrzykowski, který jinak pracuje pro Edmonton Oilers.

"Byla to fuška dát dohromady realizační tým a týden jsme na tom intenzivně dělali ve spolupráci s IIHF. Poslední testy ukázaly, že všichni hráči a trenéři, co jsou v Sundsvallu, jsou zdraví a mohou odletět do Kanady," řekl generální sekretář švédské hokejové asociace John Stark. Z původní nominace vypadli kvůli nákaze koronavirem čtyři hráči.