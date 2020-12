MS hokej U20

Česká hokejová dvacítka deklasovala v jediném přípravném utkání před mistrovstvím světa v Edmontonu Slovensko 6:0. Třemi asistencemi se na tom podílel obránce Stanislav Svozil, brankář Nick Malík udržel díky 14 úspěšným zákrokům čisté konto. Do šampionátu vstoupí svěřenci trenéra Karla Mlejnka v sobotu ve 20:00 SEČ zápasem proti Švédsku.

"Úvod utkání náš soupeř odehrál velmi kvalitně, prvních deset minut jsme měli velké problémy a byli jsme pod tlakem. Nedělali jsme dobře systémové věci. Soupeř měl víc ze hry, my jsme ze začátku nehráli dobře a nebyli jsme koncentrovaní. Velmi nám pomohl brankář Malík v přečísleních, která vychytal. První a druhá branka náš tým nastartovala a potom už za stavu 3:0 po první třetině jsme utkání kontrolovali," zhodnotil utkání Mlejnek.

Malíkovi, který začne turnaj jako jednička, kryl záda na lavičce Lukáš Pařík a mimo zápasovou soupisku zůstali z osmadvacetičlenného kádru vedle dalšího gólmana Jana Bednáře obránce Daniel Poizl a útočníci Matěj Toman a Ondřej Pšenička. Konečnou nominaci oznámí Mlejnek dnes a měl by z edmontonské "bubliny" poslat domů jednoho beka a dva útočníky.

Adam Raška (vpravo) bojuje o puk

JASON FRANSON, ČTK/AP

"Přišli jsme do kabiny, byla tam dobrá nálada, ale přišli trenéři a trochu nám srazili hřebínek, že se čtrnáct dní nebo skoro tři týdny zabýváme systémovými věcmi a ty jsme úplně nedodržovali. Podržel nás Nick Malík, byly tam asi tři přečíslení dva na jednoho. Po zbytek zápasu už to bylo fajn a teď doufám, že jsou všichni šťastní," podotkl útočník Michal Teplý.

Střídání Slovákům nepomohlo

Gólmana Šimona Latkóczyho, který ve 34. minutě nahradil Samuela Hlavaje, překonal 58 sekund před koncem druhého dějství Pytlík tečí střely Karla Klikorky od modré čáry.

Ve 45. minutě zamířil po Raškově přihrávce do odkryté branky Michal Gut, který pak ještě v čase 57:14 při vyloučení Samuela Kňažka na pět minut a do konce utkání nabil na poslední branku Radku Mužíkovi. V závěru byl 16 sekund před koncem vyloučen na pět minut a do konce utkání za faul také Raška.

Program hokejistů na MS do 20 let v Edmontonu sobota 26. 12. 20.00 h Česko–Švédsko pondělí 28.12. 3.30 h Česko–Rusko úterý 29. 12. 20.00 h Česko–USA čtvrtek 31. 12. 20.00 h Česko–Rakousko Začátky v našem čase, v dějišti šampionátu je o osm hodin méně.

"Přesilových her byla velká řada, velmi dobré pro nás bylo, že jsme si je mohli vyzkoušet. Měli jsme tam pár dobrých věci, ale na druhou stranu tam byly věci, na kterých musíme nadále pracovat," uvedl Mlejnek.

V dalším středečním přípravném duelu Kanada zdolala Rusko 1:0, už v úterý vyhrály Spojené státy americké nad Finskem 3:2 a stejným výsledkem zdolali Švýcaři nováčka Rakousko. Program původně plánovaných deseti zápasů se kvůli karanténě týmů Německa a Švédska po pozitivních testech na koronavirus pozměnil a zbyly jen čtyři.

Český tým slaví vítězství nad Slovenskem

JASON FRANSON, ČTK/AP

"Škoda, že jsme hráli jen jeden zápas, ale to tady vyplynulo ze situace. Musím říct, že prvních deset minut jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Měli jsme i štěstí v tom, že po první třetině byl výsledek 3:0. Pak už se dá říct, že jsme hráli tak, jak jsme chtěli, a nakonec to skončilo 6:0. Zítra si k tomu řekneme nějaké věci, které jsme nedělali dobře, a připravíme se na první zápas ve skupině se Švédskem," dodal Teplý.

Přípravný zápas hokejistů do 20 let před MS v Edmontonu: ČR - Slovensko 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 8. P. Novák (Haš, Svozil), 15. Teplý (Vitouch), 20. Raška (Pytlík, Svozil), 40. Pytlík (Klikorka, Teplý), 45. Gut (Raška, Haš), 58. Mužík (Gut, Svozil). Vyloučení: 1:6, navíc Raška 5 min. a do konce utkání - Turan 10 min., Kňažko 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Bez diváků. Sestava ČR: Malík - Kučeřík, Krutil, Svozil, Haš, Klikorka, Jiříček, Suhrada, Kubíček - Teplý, Myšák, D. Vitouch - Mužík, Pytlík, F. Přikryl - Raška, Gut, P. Novák - Koffer, A. Najman, Rychlovský - M. Beránek, M. Lang. Trenér: Karel Mlejnek.