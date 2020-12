MS hokej U20

Vstup do mistrovství světa do 20 let čeká od 20 hodin SEČ české juniory v Edmontonu. Do cesty se jim staví soupeř z kategorie nejtěžších - Švédsko (stav 1:4). Podrobnou online reportáž přinese náš web Sport.cz Přímý přenos vysílá program ČT Sport.