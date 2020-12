MS hokej U20

Na úvod ledová sprcha ze severu Evropy. Čeští hokejisté do dvaceti let prohráli zahajovací zápas na mistrovství světa v Edmontonu se Švédy 1:7, když rozhodly poslední dvě třetiny, ve kterých národní tým inkasoval šest branek. „Měli jsme určitý plán, který se nám v úvodu dařilo plnit. Jednoznačně jsme čekali lepší výsledek, do poloviny utkání, do gólu v přesilovce na 3:1 jsme bojovali o dobrý výsledek, pak už bohužel ne,“ litoval po výprasku trenér Karel Mlejnek.

Hra v oslabení a přesilovkách vám nevyšla. Švédové využili tři přesilovky, skórovali i v oslabení...

Branku, kterou jsme inkasovali v přesilové hře, tak pochází z prohraného vhazování. Kluci chtěli udělat maximum, aby dali branku na 2:2, ale někdy se takové situace stanou.

Co byste řekl k oslabením?

Kromě třetího gólu to byly branky v předbrankovém prostoru.

Švédové před šampionátem nesehráli přípravné utkání, protože byli v karanténě, nemohli jste je sledovat, překvapili vás něčím?

Nemyslím si, že nás úplně překvapili. My jsme dali gól z hry kolem branky, to soupeř dával také. Třetí gól v oslabení dali prudkou střelou na první tyč. Nemyslím si, že nás něčím překvapili, spíš sehrála svoji roli dovednost hráčů.

Brankář Nick Malík inkasoval sedm gólů, bude to hrát roli pro další utkání, které hrajete v pondělí s Ruskem?

Bude to předmětem naší trenérské analýzy, protože utkání jdou rychle za sebou a zítra nás čeká těžký zápas, takže se o tomto budeme bavit.

V čem vynikají Rusové, co budete chtít změnit, aby zápas dopadl lépe?

Samozřejmě včerejší utkání Rusko Amerika jsme sledovali. Víme o kvalitách soupeřů, ale naším úkolem je se na každého soupeře co nejlépe připravit. My budeme s týmem pracovat tak, abychom podali co nejlepší výkon. Individuální dovednost Rusů, jejich sebevědomí podpořené kvalitním výkonem, to jsou jejich atributy. Budeme se snažit na ně co nejlépe připravit.