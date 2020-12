MS hokej U20

Čeští hokejoví mladíci do 20 let mají po výsledkově nevydařeném vstupu do světového šampionátu šanci na rychlý reparát. V cestě jim v Edmontonu stojí další favorit turnaje - Rusko. Zápas můžete v pondělí ráno od 3:30 SEČ sledovat v tradičně obsáhlé online reportáži na webu Sport.cz. Zápas vysílá program ČT Sport.