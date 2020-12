MS hokej U20

Čeští hokejisté hrají na MS do 20 let jako na houpačce. Začali debaklem 1:7 od Švédů, pak získali senzační skalp Rusů (2:0), ale v úterý přišel krutý návrat do reality. Proti USA nebyli čeští mladíci defenzivně dost pečliví, postupně propadli do výrazné pasivity a ve druhé polovině utkání se jim hra rozsypala úplně stejně jako při premiéře. Z 22 střel reprezentanti nedostali ani jednou puk do sítě a po vysoké porážce 0:7 tak musí zabodovat ve čtvrtek proti Rakousku, aby vůbec postoupili do čtvrtfinále.