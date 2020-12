MS hokej U20

Byl to pořádný výprask, porážka českých mladíků 0:7 s USA na MS hráčů do 20 let v Edmontonu bolestně odhalila propastný rozdíl v herní kvalitě a hokejových dovednostech.

Hráče hodně mrzelo, že na ledě nenavázali na pečlivost, s níž zaskočili Rusy a ke konci úplně ztratili vlastní hokejovou tvář. „U videa jsme si před zápasem řekli, co bychom měli plnit, jenže nedokázali jsme mít po celou dobu dobrý pohyb ani uplatnit rychlý přístup k protihráčům, litoval obránce Radek Kučeřík.

Taktika se zdála funkční jen v první části. „Musím uznat sílu soupeře, ale do půlky zápasu jsem zásadní herní rozdíl neviděl. Přišlo i pár našich brejků, jenže se nepovedlo je využít. Pak si to už soupeř už převzal. Mám názor, proč se tak stalo, ale než soudit bezprostředně pod dojmem vysoké porážky, nechám si ho až na analýzu," uvažoval trenér Karel Mlejnek.

Kučeříka mrzelo, že se nepovedlo soupeři hru znepříjemnit. „Američané oproti Rusům rychleji vnikali do útočného pásma, více tvořili a tlačili se neustále do brány, což nám činilo potíže. Když jsme pak po obdržených gólech ve druhé třetině museli víc otevřít hru, nevycházela nám už ani snaha hrát čistě do těla. Pokud chodíme do soubojů pozdě, tak se to se hned píská," litoval český obránce, jenž měl nejvyšší ice time, když strávil na ledě téměř dvacet minut.

Američan Bobby Brink (24) jásá, právě překonal českého brankáře Lukáše Paříka (1).

JASON FRANSON, ČTK/AP

Reálnější obrázek úrovně reprezentační dvacítky na letošním šampionátu tak zřejmě nabízejí sedmigólové debakly od Švédů a Američanů víc než překvapivý skalp Ruska. Přitom i na USA vyrukovalo Česko s defenzivní strategií a znovu doufalo v góly z brejků nebo přesilovek. Jenže soupeř svou disciplinovaností nabídl pouze jedinou hru v početní výhodě, zato nemilosrdně trestal zbytečné fauly v poslední třetině.

Oslabení nešla českému mládí už při premiéře a také v úterý v poledne místního času shodně pykalo za tři vyloučení gólem. „Řekli jsme si nějakou taktiku, která měla USA zastavit, ale bohužel to nezafungovalo. Nemůžeme dělat tolik faulů a musíme se snažit hrát víc na puku," řekl útočník Adam Raška. Hned v pěti brankách Američanů měl prsty Anaheimem draftovaný Zegras (2+3), jenž s bilancí 5+5 už vládne kanadskému bodování šampionátu.