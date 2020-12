MS hokej U20

Hokejisté Ruska vyhráli v posledním utkání skupiny B na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Švédskem 4:3 v prodloužení a zatím tak na šampionátu prohráli jediný zápas, když podlehli Česku. To čeká závěrečné vystoupení ve skupině večer, kdy se utkají s Rakouskem. Ve skupině A mladí Němci zvítězili nad Švýcary 5:4 a zajistili si třetí místo v tabulce.