MS hokej U20

Český obránce Michael Krutil dostal na MS hokejistů do 20 let od disciplinární komise Mezinárodní hokejové federace (IIHF) trest za faul na amerického útočníka Artura Kaliyeva z USA. Přijde tak o čtvrteční závěrečný zápas českého týmu proti Rakousku. Výběr kouče Karla Mlejnka v něm bude hrát dnes od 20:00 SEČ o potvrzení postupu do čtvrtfinále, ke kterému potřebuje proti nováčkovi minimálně bod.