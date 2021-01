MS hokej U20

Čím Kanada a top týmy vynikají na světovém šampionátu?

Nevím, jestli je Kanada nejlepší na turnaji, to nedokážu posoudit, to ukáže až závěr turnaje, ale top týmy na turnaji se prezentují hlavně svými dovednostmi a rychlostí.

Jakou zvolíte taktiku, bude vycházet ze zabezpečené obrany, kde budete čekat na protiútoky?

Strategii do utkání určíme před zápasem, hráči se ji dozvědí na meetingu týmu. Troufám si říct, že víme, s čím půjdeme do utkání. Až se vhodí buly, všechno jde dolů a začne utkání, které rozhodne. Klíčové bude zůstat mimo trestnou lavici. Když mají špičkové týmy dovednost, rychlost a my máme o hráče méně, tím se jejich dovednost ještě násobí.

Program play off MS hokejistů do 20 let v Edmontonu: Sobota 2. ledna: 18:00, čtvrtfinále: Rusko - Německo, 21:30, čtvrtfinále: Finsko - Švédsko. Neděle 3. ledna: 01:00, čtvrtfinále: Kanada - Česko, 04:30, čtvrtfinále: USA - Slovensko. Úterý 5. ledna: 00:00, semifinále, 03:30, semifinále, 23:30, o 3. místo. Středa 6. ledna: 03:30, finále.

Jak jste naladěni na čtvrtfinále?

Náladu vnímám jako velmi dobrou, je to daný léty předchozími, to ještě umocnil náš měsíční pobyt v bublině. Tým vidím ohromně semknutý, věřím, že se může udát zázrak. Neříkám, že se uděje, ale může se to stát.

Jak se projevuje týmovost, semknutí týmu i mimo led?

To jsou věci, které se nedají popsat do detailu, ale člověk má pocit, vidí, vnímá hráče, jak reagují, tohle je fajn, v tomhle má tým můj kredit.

Má Kanada všechny řady vyrovnanější než USA a Švédsko, se kterými jste prohráli v základní skupině?

Nevynechal jsem žádné utkání na MS, viděl jsem je v televizi, troufám si říct, že jsme hráli s podobnými týmy jako je Kanada. Zkrátka budeme hrát s týmem, který má úroveň třech soupeřů ve skupině. Pevně věřím, že se může stát zázrak.

Jak se cítíte vy?

Osobně se před každým utkáním cítím velmi dobře, protože vím, jaký má pocit ze mě tým, který pode mnou hrál nebo hraje. Tým musí ze mě cítit to samé, takže odhodlání a chtít utkání vyhrát.

Co hráčům řeknete před čtvrtfinále?

Všechno máme nachystané, ale nechci to prozrazovat do médií.