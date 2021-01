MS hokej U20

Výhra českého týmu by znamenala senzaci. Tu reprezentace v šatně nepřivítala, prohrála a jede domů. V základní skupině obsadili Češi čtvrté postupové místo a bylo jasné, že je čekají obhájci zlata. „Bylo to těžký, tlačili jsme se do střel, měli jsme jich víc, ale jestli chceme vyhrát, musíme dát gól," klopil hlavu Myšák.

Tým pod vedením trenéra Karla Mlejnka prohrál v základní skupině se Švédy 1:7, s USA 0:7, porazil Rusko 2:0 a Rakousko 7:0. Tyto výsledky znamenaly splnění základního plánu, tím byl postup mezi poslední osmičku.

"Ve skupině jsme měli zápasy nahoru, dolů. Základ byl asi zápas s Rakušáky, že jsme přidali výhru s Ruskem, to nám jen pomohlo. Dostali jsme se tam, kam jsme chtěli, přišlo čtvrtfinále, tam už to je vabank. Kanadě to vyšlo a nás to mrzí. Bohužel jsme dneska ti smutnější," nebylo moc do řečí Kučeříkovi.

Oba týmy sehrály po jedné přesilové hře. Rozhodčí zákroky posuzovali volnějším metrem. „Nechci o tom mluvit, je to vždycky o nás a nemůže nás ovlivnit, že třeba rozhodčí nepískne faul. Jestli něco nepísknul, jsme lidi," smetl ze stolu tohle téma Myšák.

Češi na kanadskou branku vyslali devětadvacet střel, ale žádná se neujala. I přes konec v prvním kole play off, se oba hráči shodli na jedné věci.

„Jsem na kluky extrémně hrdý, na celou moji druhou rodinu, tak tomu teď říkám. Jsem hrdý, že jsem tady s nimi mohl být, vy do toho nevidíte, ale co jsme tu byli i s realizačním týmem, to bylo něco neuvěřitelného, tohle jsem nikdy nezažil. Soudržnost byla neskutečná, o to víc mě mrzí, že to nevyšlo," přiznal Myšák.

V podobném tónu zhodnotil celou přípravu a samotný turnaj jeho asistent Kučeřík. „Tohle nebyl tým, tohle byla druhá rodina. Je to teď hodně těžký, ale musíme přes to přejít a jít dál, protože tu je hodně dobrých hráčů a všichni mají na to, aby se hokejem jednou živili. Teď to musíme hodit za hlavu. Fakt jsem hodně pyšný na každého kluka, na kohokoliv, všichni tady nechali všechno, za to jsme moc rádi."

Byl to fofr, občas skončili hráči v brance místo puku.

Jason Franson, ČTK/AP

Osmnáctiletý Myšák byl kapitánem dvacítky, příští rok bude mít další šanci na vylepšení výsledku. Jestli bude opět kapitánem, je předčasné řešit, nášivku C on neřeší, jedno ale ví.

„Byla to pro mě velká čest, doufám, že jsem jako kapitán dělal dobrý rozhodnutí. Už před turnajem jsem říkal, že to není jen o mně, že mám céčko na hrudi, měli jsme více lídrů. Bylo vidět, že jsme byli jako rodina," poděkoval všem spoluhráčům kapitán.