MS hokej U20

Pokud bychom byli ve škole, byvalý trenér národního týmu Vladimír Vůjtek starší by napsal do žákovské knížky české reprezentaci z mistrovství světa dvacítek v Edmontonu trojku, možná dvě mínus. Tak ohodnotil juniory po vystoupení na světovém šampionátu, kde národní tým vypadl ve čtvrtfinále po porážce 0:3 s Kanadou. „Do obrany hrajeme poctivě, to umíme, možná i bruslařsky se trochu vyrovnáme, ale vedení kotouče, myšlení, tady trochu zaostáváme,“ myslí si trenér.

Byl to fofr, občas skončili hráči v brance místo puku.

Pane Vůjtku, jak byste zhodnotil české čtvrtfinále na turnaji?

Proti Kanadě čeští hráči předvedli solidní výkon, čekal jsem, že budeme více zaostávat. V minulých zápasech jsme na silné týmy moc nestačili, když tedy nebudu brát Rusko, kde se nám povedl výsledek, ale herně to nebylo přesto perfektní. Ve čtvrtfinále jsme vypadli, počítá se postup. Přesto měl zápas z naší strany dobrou úroveň, je to dobrý výsledek.

Co chybělo českému týmu, aby se stal zázrak a Kanada prohrála?

Pořád jsme trochu pozadu v individuálních činnostech a těžko se prosazujeme v útočné třetině. Do obrany hrajeme poctivě, to umíme, možná i bruslařsky se trochu vyrovnáme, ale vedení kotouče, myšlení, tady trochu zaostáváme.

Odpovídá čtvrtfinále současnému stavu českého hokeje?

Určitě odpovídá momentální situaci, ta je taková, že nestačíme stále na prvních pět týmů, což jsou semifinalisté a Švédsko.

Trenér Karel Mlejnek řekl, že má z týmu krásný pocit, co tím myslel?

Možná chce povzbudit náš hokej, protože není tak špatný, ale prostě na prvních pět mužstev nemáme. Dneska se nám přibližuje samozřejmě už i Německo.

V základní skupině český tým schytal dva debakly (1:7 se Švédskem a 0:7 s USA), ale zase porazil Rusko 2:0, Rakousko 7:0, může za to i psychika?

Je fakt, že když se prohrává 0:3, tak se mladí hráči s tímto stavem těžko rovnají a bojovnost a sebedůvěra se ztrácí. V zápase s Amerikou jsme do půlky hráli dobrý hokej, ale jak jsme dostali gól, úplně jsme se rozpadli a Amerika jasně vyhrála. Půlku jsme vydrželi. Se Švédy jsme hráli dobře první třetinu, ale pak jsme odpadli, soupeři dokázali hrát celých šedesát minut.

A zápas s Ruskem?

Tam to bylo trochu jiné, Rusové vstřelili v první třetině dvě tyčky, kdyby jim tam spadla jedna branka, zápas by dostal jiný obraz. Známe Rusy zminula, je to stejné i u můžů, že když jsou favorité a nevedou, tak ztrácejí přehled, nervy, začnou panikařit a jsou schopni zápas prohrát, i když jsou po hokejové stránce výše.

Jak vidíte budoucnost českého hokeje?

To je těžké, nestačíme v hokejových dovednostech. Takto to je už delší dobu. Loni jsme měli perfektní jedince, ale celkově jsme na turnaji neuspěli, letos to bylo podobné.

Jako známku byste dal českému týmu za celý turnaj?

Asi trojku, když jsme na první mužstva nestačili, možná dvě mínus.

