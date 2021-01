MS hokej U20

V listopadu jej hlavní kouč seniorské reprezentace Filip Pešán spolu s dalšími devíti hráči dvacítky zařadil do své nominace pro Karjalu. S jasným cílem: aby se všichni kvůli složitému covidovému období na mezinárodní scéně ohráli před prosincovým juniorským světovým šampionátem. Z přístupu devatenáctiletého útočníka Michala Teplého na helsinském turnaji byl ale Pešán, zároveň šéftrenér Českého hokeje, pořádně rozčarován. Prozradil to při středečním hodnocení 7. místa, které dvacítka na MS v Edmontonu obsadila.

Ukázalo vám právě skončené juniorské MS, že za světovou špičkou zaostáváme čím dál víc?

Je to pro mě jednoznačné potvrzení. I proto, že top pět reprezentací se nepralo s věcmi, se kterými se pereme v českých podmínkách my.

S jakými věcmi?

Přemlouvání hráčů, agentů a klubů, aby vůbec uvolnili hráče do našich programů. Dosud jsem třeba vůbec nezmínil své velké rozladění z přístupu některých hráčů na turnaji Karjala.

Co se na listopadové první akci seniorského nároďáku, který vedete jako hlavní kouč, přihodilo?

Nechtěl jsem o tom hovořit, abych (juniorský národní) tým nerozhodil před mistrovstvím světa. Je ale úplně nemyslitelné, abych já musel zvedat hlas na Michala Teplého, který byl jako junior pozván na Karjalu. Kvůli jeho přístupu k tréninku jsem na něj musel zvedat hlas, což jsou pro mě nemyslitelné věci. Dokonce jsme s Karlem Mlejnkem (trenérem dvacítky) uvažovali o jeho vyřazení z týmu. Tohle členové realizačních týmů vůbec neřeší. Tam je tak velká konkurence, že si nikdo nedovolí šlápnout vedle. Jinde neřeší pracovní a sociální morálku, ale jen systémové věci. To my musíme řešit strašnou spoustu nehokejových věcí.

Jan Myšák (19), Martin Lang (10), Martin Haš (7) a Michal Teplý (11) se radují po jedné z branek proti Rakousku.

Jason Franson, ČTK/AP

To musela být pro Teplého velká ostuda, když vaše výtky musel poslouchat před ostatními, mnohem staršími a zkušenější reprezentanty, ne?

Já doufám, že to pro něj byla ostuda! A doufám, že to pro něj bude ostuda, až si to teď znovu přečte v tisku. S kolegy trenéry jsem byl v šoku, jak někteří hráči k tréninku přistupovali. Když jsem pak viděl vystoupení Michala Teplého na MS juniorů...

Jako člen elitní útočné formace s Myšákem a Langem zapsal v pěti zápasech jen dvě asistence...

I když měl za sebou těžký půlrok a spekuloval o přestupech a pak si vybral Mladou Boleslav, za kterou nakonec odehrál jen osm minut a jeden zápas (ve skutečnosti to bylo jen pět minut ve třetím extraligovém kole na konci září v Plzni - pozn. red.). Náš v uvozovkách nejlepší hráč (dvacítek), lídr týmu číslo jedna, odehrál osm minut v extralize!

Třeba právě kvůli svému přístupu nedostal v Mladé Boleslavi větší prostor...

Jednoznačně! To nebyla narážka na to, že si Boleslav koupí hráče a pak ho nehraje. To je samozřejmě jejich vnitřní politika. Kdyby ale ten hráč svým přístupem a výkonem a měl na to hrát extraligu za Boleslav, její trenéři by ho jednoznačně hráli.

Jenže to se nestalo a odešel před MS do Litoměřic, které fungují jako svazový mládežnický projekt v Chance lize.

Pak jsme museli svazově složitě pomáhat, aby mohl být z Chicaga (to ho draftovalo pro NHL předloni jako 105. v celkovém pořadí) do Litoměřic. Za ně odehrál šílené, velmi podprůměrné tři zápasy v Chance lize. A tenhle hráč měl být lídrem našeho týmu. A s tím Karel Mlejnek nemůže nic dělat. My jsme udělali maximum, aby Michal trénoval a hrál. Ale s tímhle materiálem jedete na MS a chcete konkurovat Kanadě a Americe?

Zatímco třeba Finové měli ve svém kádru na MS U20 deset hráčů s ice-timem alespoň 15 minut na zápas ve finské nejvyšší lize, Česko mělo takového hráče jen v českobudějovickém Beránkovi...

Je to kombinace neschopnosti klubů vychovat si hráče tak, aby se v 18 nebo 19 letech mohl stát významnou osobností týmu a aby pak hrál podobnou roli třeba i na šampionátu dvacítek. Honza Myšák hrál v Litvínově osm až 11 minut za zápas bez přesilovek. To je ten první centr a první přesilovka naší dvacítky!? Adam Raška nebo Michal Teplý to samé a stejně odmítali nastoupit do prvoligových Litoměřic. Asi tento svazový projekt byl pod jejich úroveň, protože lepší je pro ně osm minut v extralize. Tady je velký nesoulad mezi klubem, hráčem, rodičem a agentem na jedné straně a třeba konkrétně mým osobním názorem na straně druhé.