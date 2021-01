MS hokej U20

„Pokud chceme zlepšit výsledný produkt, a to je podle nás komplexní konkurenceschopný hráč, musíme k tomu připojit možnost aplikovat naučené v utkání," uvádějí Středočeši mimo jiné v obsáhlém konceptu, jenž adresovali svazu i všem klubům.

Junioři na mezinárodní scéně za světovou špičkou zaostávají a nejlepším mužstvům vzdorují na MS jen bojovností a soudržností. Středočeši míní, že se zhoršila úroveň mládežnických soutěží, byť se trenéři a kluby snaží pracovat kvalitně a v lepších podmínkách než v minulosti. Hodnotná liga by zvýšila konkurenční prostředí a pomohla minimalizovat exodus mladých borců do zahraničí.

Česká chytrost, to je termín 15 let starý. Teď s ní nevyhrajete vůbec nic, říká Filip Pešán

Sport.cz, Český hokej

Ve svém návrhu přitom prolínají čtyři základní body. Jedním z nich je ochrana malých klubů, právě odsud přichází spousta šikovných hráčů do extraligových. „Tady by měla být největší a nejplošnější finanční podpora. Kdo dobře pracuje, má od přípravky do 6. třídy vždy dostatek dětí a měl by být dotován ze státních financí," tvrdí Boleslavští ve svém materiálu. Přitom přidávají zásadní dovětek. Do šesté třídy by hráči nesměli přestupovat ani hostovat.

„Mohli, ale s podmínkou změny trvalého bydliště. K čemuž by asi docházelo, ale pouze v minimálně míře. A jestli k tomuto kroku rodiče sáhnou, aby odešlo dítě do jiného klubu, s tím prostě člověk nic neudělá," říká pro Sport.cz Václav Nedorost, sportovní ředitel BK Mladá Boleslav. „Malé kluby by do 6. třídy hrály plnohodnotné soutěže. Dotace by se rovnoměrně rozmělnily, aby měly kluby motivaci nabírat co nejvíc dětí a dobře s nimi pracovat. Samozřejmě později už nejsou schopni dát v každém ročníku dohromady větší počet dětí, takže by už hráči dostali možnost přestupu," doplňuje.

Spor o český hokej Debatu čtyř významných osobností českého hokeje odvysílá dnes od 20.15 ČT sport. Ke kulatému stolu mají zasednout svazový šéftrenér a kouč národního týmu Filip Pešán, český člen Rady IIHF Petr Bříza, trenér Třince Václav Varaďa a bývalý reprezentant a hráč NHL Radim Vrbata.

Zároveň si nemyslí, že by setrvání hráče v jednom klubu do 6. třídy bylo pro rodiče svazující v případě, že si jejich ratolest nesedne třeba s kolektivem. „Děti tam chodí rádi. Když nedojde k vlivům zvenčí, mělo by to být v pohodě. Samozřejmě v každém programu nebo systému se vyskytnou nějaké případy, které se ale nedají ovlivnit," připomíná.

U nejmladších ročníků přitom Bruslařský klub klade důraz na klíčovou dovednost: bruslení a jeho rozvoj. Hrát ve třetí třídě minihokej s tím, aby hřiště byla od zadního mantinelu po červenou čáru a na led by nastupovali tři proti třem, čímž by se na ploše vytvořilo více místa. Ve 4. třídě by přešli na velký hokej se čtyřmi hráči na každé straně, aby se zamezilo hraní systému a taktice. Děti by se mohly co nejefektivněji zlepšovat v bruslení a naskytne se jim víc příležitostí hrát s pukem.

„V tomhle bodu jsme měli asi největší rozepře. Stoprocentně jsme škrtli minihokej, který je ve 4. třídě za nás nesmysl. Někdo byl pro hrát pět na pět, je ale lepší si udělat větší prostor, než aby se nashromáždilo osm lidí v rohu a puk by minutu ani nevyjel. Na led půjdou ve dvojicích, můžou hrát chvíli vzadu, chvíli vepředu... Když je jich tam moc, dělají kličky na místech. Takhle budou kluci víc bruslit, puk by daleko víc jezdil," vykládá Nedorost.

Václav Nedorost ukončil hráčskou kariéru a stal se sportovním ředitelem BK Mladá Boleslav.

Jan Švanda, Právo

„Ti talentovanější to prosviští stejně, ale ostatní aspoň budou mít důvod za ním jet. Nabruslí tím pádem nějaké metry navíc a můžou se posouvat dopředu. Přechod na hru pět na pět bude pro ně zároveň jednodušší, v druhé půlce sezony by se navíc učili i standardnímu střídání," vysvětluje někdejší útočník Colorada nebo Floridy.

Změn by přitom doznaly všechny kategorie. U juniorů a dorostu navrhují Boleslavští zúžení elitní soutěže sportovní cestou na 14 respektive 20 účastníků a vytvoření třístupňové úrovně soutěží, aby druhá nejvyšší liga měla patřičnou kvalitu a startovalo v ní maximálně čtrnáct mužstev (v dorostu nejvýš dvacet).

„Já bych nejvyšší soutěž juniorů klidně zúžil třeba i na dvanáct mančaftů, ale respektuju, že už 14 bude drastické snížení. Samozřejmě ne během měsíce, ale v horizontu roku nebo dvou ligu zredukovat s tím, že kluby mohou postupovat a sestupovat. Poslední dva celky extraligy by se v baráži střetly s nejlepšími dvěma mužstvy první ligy," líčí Nedorost.

K dalším bodům boleslavského návrhu patří také nastavení prostředí - stejné možnosti pro všechny, což by znamenalo zrušení Akademií a zmiňované rozdělení financí podle nastavených kritérií (po 6. třídu všichni stejně, od 7. třídy podle úrovně soutěží). Dále pak i vytvoření konkurenčního prostředí „Pyramidy", jejímž základem je široký podstavec ze všech klubů v České republice (přípravka 6. třída) a vrcholem pak soutěž juniorů.