Nadal a Halepová jdou za obhajobou! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport!

Favoritů, kteří mohou jít pavoukem daleko, je ale víc. U žen mezi ně patří Naomi Ósakaová, Kiki Bertensová, jako vždy Serena Williamsová a určitě i Češky Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou. Ta do turnaje dokonce nastoupí jako nasazená dvojka. V mužské kategorii nemůžou ve výčtu chybět Novak Djokovič, Alexander Zverev či Dominic Thiem. Každý z nich by ale musel podat výkon na samotné hranici svých možností, aby pokořil jedenáctinásobného vítěze turnaje Nadala. Vsaďte si na to, kdo dojde až na vrchol a sledujte celé French Open živě na TV Tipsport!

Dvanáctý zářez!

Tipér rpacka18 sice uznává, že dvaatřicetiletý Španěl se v roce 2019 nevyhnul potížím, podle jeho názoru ale postupně získal obvyklou pohodu „Sice prohrál s Fogninim, Tsitsipasem i Thiemem, to bylo ale na začátku antukové sezony. Tsitsipasovi vrátil v Římě porážku i s úroky a ve finále si poradil s Djokovičem. Když je Rafa zdravý a ve formě, na antuce je nepřekonatelný," napsal sázkař. Splní se jeho předpověď, že znovu zvítězí rodák z Mallorky?

