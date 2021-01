Sázkař bral 113 tisíc. Kdyby si počkal, mohl mít o 700 litrů víc!

Tipér Dehet sázející u Tipsportu v neděli pořádně rozvířil vody v Tiket aréně, když ukázal na osm střelců z hokejové Tipsport extraligy. Za deset korun políčil v akovce na 409 861 Kč, ty samé hráče pak nasázel i do kombíku, který mu mohl přihrát podobnou částku. Že je nemožné něco takového trefit? Nesmysl. Možné je vše, a to se opět potvrdilo. Jednu černou kaňku však přeci jen najdeme. Ještě než se totiž Matěj Stránský v duelu Třince s Českými Budějovicemi stihl dvakrát prosadit, sáhl Dehet po cashoutu. A to samé udělal i ve druhém případě, jen o něco dříve…