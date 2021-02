Dvojitá dávka NHL pod širým nebem! Sestřelí Pasta Letce? Vyhoří Rytíři?

Úchvatná scenérie v místě konání obou bitev zahraje barvami hor, stromů a vodní plochy Tahoe s tím, že ledová aréna bude zasazena na golfovém hřišti v Edgewood Tahoe Resort nedaleko pohoří Sierra Range. Nepůjde ale o klasický stadion s obřími tribunami. V rámci epidemických opatření se totiž diváci víkendových duelů nemohou zúčastnit, stavět monstrózní „kotel“ tak postrádalo smysl. NHL se na druhou stranu snažila využít současných podmínek k tomu, aby outdoorovou akci zorganizovala v co možná nejpřirozenějším prostředí, kde vyrostly hokejové kořeny. Výsledek? Ten sledujte živě na TV Tipsport!



Všechny čtyři týmy, které se do jedinečné události zapojí, letos potvrzují ambice. Zatímco v případě souboje Avalanche vs. Golden Knights se můžeme těšit na střet mezi třetím a druhým mužstvem Západní divize, srážka Bruins s Flyers se ponese ve znamení bitvy vysoko postavených klubů v tabulce divize Východní. Co myslíte, zvítězí Colorado a Boston? Lavina odzbrojila Rytíře v šesti z posledních devíti vzájemných partií a Medvědi padli s Letci v základní hrací době v jediném z předchozích 11 zápasů.



