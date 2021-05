Formalita pro United a obrat Arsenalu?

Fotbalová Evropská liga míří do finiše. Na programu jsou obě semifinálové odvety. V Římě se představí Manchester United, který na Old Trafford AS smetl 6:2, a odveta by měla být jen formalitou. Ve složitější situaci je Arsenal. Ten ve Španělsku prohrál s Villarrealem 1:2 a za kanálem La Manche tak bude mít co dohánět.